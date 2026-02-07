Neuer TeBe-U19-Coach startet mit Elversberg-Erfahrung A-Lizenz-Inhaber übernimmt Regionalligisten – Fokus liegt auf Ausbildung und Übergang in den Männerfußball von far · Heute, 13:00 Uhr · 0 Leser

Trainer-News im Nachwuchs von Tennis Borussia Berlin: Nach dem Aufrücken von Jeffrey Seitz in den Männerbereich übernimmt mit Roland Benschneider ein erfahrener Fußballfachmann die U19 der Lila-Weißen. Das geben die Veilchen auf ihrer Homepage offiziell bekannt

Tennis Borussia Berlin stellt die Weichen im Nachwuchs neu. Die U19 (schliesst die Hinrunde in der Regionalliga-Nordost auf Platz sieben ab) steht ab sofort unter der Leitung von Roland Benschneider. Der 45-Jährige folgt auf Jeffrey Seitz, der in den Männerbereich des Klubs wechselt. Mit Benschneider setzen die Borussen bewusst auf Erfahrung, Fachkompetenz und eine starke Identifikation mit dem Verein.

Der neue U19-Coach ist bei Tennis Borussia Berlin bestens bekannt. Bereits um die Jahrtausendwende trägt der zwei Meter große Abwehrspieler das lila-weiße Trikot – in einer sportlich wie strukturell herausfordernden Phase nach dem Zwangsabstieg aus der 2. Bundesliga. Für Benschneider beginnt hier eine Profikarriere, die ihn unter anderem zu zwölf Bundesligaeinsätzen für den 1. FC Köln führt. In der 2. Bundesliga kommt er insgesamt auf 128 Spiele, unter anderem für Arminia Bielefeld, den FC Augsburg und Eintracht Trier.

Auch nach dem Ende seiner aktiven Laufbahn bleibt Benschneider dem Fußball eng verbunden. Er arbeitet unter anderem als Teammanager bei der SV Elversberg, ist als Verbandstrainer in Berlin tätig und sammelt umfassende Erfahrung im Nachwuchs- und Amateurbereich. In Berlin trainiert er unter anderem Mannschaften des BFC Dynamo und SF Kladow. Wird als Co beim Oberligisten SC Staaken geführt. Zuletzt ist er im Nachwuchs von TeBe tätig und verantwortet die U15, bevor er nun die U19 übernimmt.

