Neuer Tebe-Jugendchef: „U19 und U17 müssen aufsteigen"

Hasan Keskin (2.von rechts) – Foto: Dedepress

Lila-Weiß hat einen neuen Jugendleiter. Das teilen die Veilchen auf ihren Social-Media-Kanälen mit

Zum 1. Juli übernimmt Hasan Keskin die sportliche Leitung des Jugendbereichs. Der frühere U19-Bundesliga-Trainer von Viktoria Berlin wechselt von Türkiyemspor Berlin zu den Veilchen und soll die Entwicklung der Jugendabteilung nachhaltig vorantreiben sowie den Verein strukturell weiterentwickeln.

Tennis Borussia Berlin stellt die Weichen für die Zukunft seiner Nachwuchsarbeit

Der Vorstandsvorsitzende Ariel Gala sieht in Keskin eine wichtige Verstärkung für den Traditionsverein: „Hasan kennt die Herausforderungen unseres Vereins und bringt die Erfahrung, Führungsstärke und den Ehrgeiz mit, gemeinsam mit allen Beteiligten etwas aufzubauen. Wir sind überzeugt, mit ihm den Jugendleiter gefunden zu haben, den wir gesucht haben.“

Auch Keskin, der 2017 als Oberliga-Trainer von Hertha 06 tätig war, blickt seiner neuen Aufgabe mit großer Motivation entgegen. Besonders gereizt habe ihn die Chance, Tennis Borussia im Nachwuchsbereich wieder an frühere Erfolge heranzuführen. Dafür wolle er seine gesamte Erfahrung und seinen Ehrgeiz einbringen

Ein zentrales Ziel des neuen Jugendleiters ist die sportliche Rückkehr der höchsten Juniorenteams auf überregionales Niveau. Der Wiederaufstieg der U19 und U17 in die NLZ-Liga soll rasch realisiert werden, um die Grundlage dafür zu schaffen, eigene Talente langfristig an den Verein zu binden und perspektivisch an den Herrenbereich heranzuführen.

Nachwuchsarbeit soll ausgebaut werden

Mit der Verpflichtung von Hasan Keskin unterstreicht Tennis Borussia den Anspruch, die Nachwuchsarbeit als wichtigen Baustein der sportlichen Zukunft des Vereins weiter auszubauen.

Hier die Meldung auf Social Media:

Hasan Keskin

Tennis Borussia Berlin