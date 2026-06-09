Neuer Teammanager soll Hedendorf/Neukloster wiederbeleben Stare gilt als gut vernetzt und hat im Verein Respekt von Tageblatt · Heute, 16:25 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexandra März

Die VSV haben mit Robin Stare einen neuen Teammanager. Zusammen mit Trainer Björn Stobbe muss er den jetzt erforderlichen Umbruch gestalten.

Der etablierte Bezirksligist hat eine schwierige Saison hinter sich. Die VSV Hedendorf/Neukloster haben aber Ambitionen. Robin Stare folgt auf Nico Blohm und wird ab sofort mit Stobbe und Co-Trainer Ali Goodarzi die abgelaufene Saison aufarbeiten sowie den erforderlichen Umbruch einleiten. Stare hat die C-Lizenz und wird zudem zweiter Co-Trainer der ersten Mannschaft. In seiner ersten Saison als Trainer hat der 24-Jährige im vergangenen Jahr die 4. Herren überraschend in die 3. Kreisklasse geführt. Unter seiner Leitung spielt die jetzige dritte Mannschaft noch um den Aufstieg in die 2. Kreisklasse.

Stare gilt als gut vernetzt und hat im Verein Respekt „Robin Stare konnte in den vergangenen zwei Jahren mit seinem Netzwerk, seinem Kommunikationstalent und seiner Begeisterungsfähigkeit immer wieder neue Spieler für Hedendorf gewinnen“, teilt der Verein mit. Aufgrund dieser Integrationskraft haben Präsident Lutz Becker und Trainer Björn Stobbe entschieden, Stare auch die Kaderplanung anzuvertrauen.