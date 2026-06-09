Neuer Teammanager soll Hedendorf/Neukloster wiederbeleben

Die VSV haben mit Robin Stare einen neuen Teammanager. Zusammen mit Trainer Björn Stobbe muss er den jetzt erforderlichen Umbruch gestalten.
Der etablierte Bezirksligist hat eine schwierige Saison hinter sich. Die VSV Hedendorf/Neukloster haben aber Ambitionen. Robin Stare folgt auf Nico Blohm und wird ab sofort mit Stobbe und Co-Trainer Ali Goodarzi die abgelaufene Saison aufarbeiten sowie den erforderlichen Umbruch einleiten.
Stare hat die C-Lizenz und wird zudem zweiter Co-Trainer der ersten Mannschaft. In seiner ersten Saison als Trainer hat der 24-Jährige im vergangenen Jahr die 4. Herren überraschend in die 3. Kreisklasse geführt. Unter seiner Leitung spielt die jetzige dritte Mannschaft noch um den Aufstieg in die 2. Kreisklasse.
„Robin Stare konnte in den vergangenen zwei Jahren mit seinem Netzwerk, seinem Kommunikationstalent und seiner Begeisterungsfähigkeit immer wieder neue Spieler für Hedendorf gewinnen“, teilt der Verein mit.
Aufgrund dieser Integrationskraft haben Präsident Lutz Becker und Trainer Björn Stobbe entschieden, Stare auch die Kaderplanung anzuvertrauen.
„Wir müssen den Mannschaftskern mit talentierten, aufstrebenden jungen Leuten ergänzen. Es muss wieder eine Gemeinschaft aller Mannschaften entstehen. Wir brauchen ein neues Wir-Gefühl, damit Freunde Freunden nach Hedendorf folgen“, sagt Stare.
„Wir setzen für die neue Spielzeit auf Identifikation, Kontinuität und Erneuerung. Bezirksligaerfahrene Spieler mit der VSV-DNA bilden das sportliche Fundament. Frische Spieler, die charakterlich zu uns passen und das sportliche Niveau heben können, werden unseren Kader verstärken“, sagt Stobbe. Er kenne Robin Stare schon von Kindesbeinen an und sei überzeugt, dass er dem Team sofort weiterhilft.
Lutz Becker lobt Stare als „Antreiber, Motivator, kreativen Kopf und Markenbotschafter der VSV in einer Person“. Er verbreite Gemeinschaftsgefühl.