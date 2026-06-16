Neuer Teammanager gefunden

– Foto: Sportfotografie Schwalm Eder

Der GSV Eintracht Baunatal verstärkt sein Funktionsteam für die kommende Saison. Wie der Gruppenligist aus Großenritte in seinen sozialen Medien mitteilte, übernimmt Pascal Beyer künftig die Rolle des Teammanagers der ersten Mannschaft.

Beyer bringt Erfahrung aus seiner bisherigen Tätigkeit bei der FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz mit. Bei der Eintracht soll er nun das „Team ums Team“ ergänzen – also jenen organisatorischen Bereich, der im Amateurfußball oft im Hintergrund wirkt, für den sportlichen Alltag aber unverzichtbar ist.

Für die Baunataler ist die Personalie ein weiterer Baustein in der laufenden Struktur- und Kaderplanung. Nachdem der Verein zuletzt bereits mehrere Zusagen aus der Mannschaft sowie das Trainerduo Tobias Oliev/Hendrik Bestmann bestätigt hatte, folgt nun eine Entscheidung abseits des Platzes. Beyer wird in Großenritte willkommen geheißen – und soll dazu beitragen, dass die erste Mannschaft auch organisatorisch breiter aufgestellt in die Zukunft geht.