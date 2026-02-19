Neuer Taktgeber: Spielertrainer Fabian Müller treibt die SG Oste voran Der Tabellenfünfte der 1. Kreisklasse Rotenburg Nord profitiert spürbar von neuen Ideen, klaren Abläufen und einem schnellen Lernprozess. von FuPa Rotenburg · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Spielertrainer Fabian Müller – Foto: Verein

Die SG Oste belegt aktuell Rang fünf in der 1. Kreisklasse Rotenburg Nord. Maßgeblichen Anteil an dieser Entwicklung hat Spielertrainer Fabian Müller, der zur laufenden Saison vom Bezirksligisten SV Anderlingen wechselte. Zuvor als spielender Co-Trainer tätig, setzt er nun gemeinsam mit Andreas Bruders und Sebastian Schröder neue Impulse bei der SG.

Der Schritt zum Spielertrainer brachte für Müller einen deutlichen Rollenwechsel mit sich. Gerade in der Anfangsphase stand die Eingewöhnung in die neue Verantwortung im Fokus. „Die ersten Wochen habe ich also als Eingewöhnung gebraucht. Sowohl als Trainer, als aber auch um den Mix in der Rolle als Spielertrainer zu finden“, berichtete Müller gegenüber FuPa. Wie intensiv dieser Start begleitet wurde, zeigte sich bereits beim Trainingsauftakt. „Gleich beim ersten Training kamen aus den gesamten Herrenteams 33 Jungs zum Training, dazu waren Obmänner und alle Trainer vor Ort.“ Der eigene Anspruch war von Beginn an hoch. Entsprechend offen spricht Müller über die Herausforderungen zu Saisonbeginn. „Definitiv war nicht direkt alles perfekt und noch nicht so, wie ich es mir auch nach meinen eigenen Ansprüchen vorgestellt habe.“

Eine zentrale Grundlage für die positive Entwicklung sieht der Spielertrainer im Rückhalt aus der Mannschaft und von seinen Trainerkollegen Bruders und Schröder. „Ich habe von Anfang an volle Unterstützung erhalten, was herausragend war und natürlich auch Sicherheit gegeben hat.“ Die inhaltlichen Veränderungen betrafen das gesamte Auftreten des Teams. „Neues System, neue Ansprüche, neue Aufgaben, neue Trainingsinhalte und -abläufe.“ Die Bereitschaft der Spieler erleichterte den Prozess zusätzlich. „Die Jungs waren dort auch mega und haben es mir verhältnismäßig leicht gemacht.“ Den bisherigen Saisonverlauf ordnet Müller bewusst ein. Der aktuelle Tabellenplatz steht für ihn nicht allein im Vordergrund. „Wir müssen hier in den Kontext stellen, dass wir ein komplett neues System und eine neue Idee vorgegeben haben, die aus meinem Kopf heraus auf den Platz und in die Köpfe der Jungs musste.“ Nach einer 1:3-Niederlage im ersten Testspiel gegen Wallhöfen folgte eine Phase intensiver Arbeit. „Es dauert einige Zeit bis ein ganzes Team so eine Umstellung umsetzen kann und die Zeit wollten wir uns auch nehmen.“ Das Zwischenfazit des Trainerteams fällt entsprechend positiv aus. „Wir sind bisher sehr zufrieden!“