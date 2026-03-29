Neuer Tabellenführer! Vorwärts Nordhorn gewinnt mit Geduld gegen Esens

Vorwärts Nordhorn hat sich mit einem 3:0-Heimsieg gegen den TuS Esens durchgesetzt. In einer lange zähen Partie sorgte eine Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit für die Entscheidung. Damit legte man im Titelrennen vor und konnte sich am heutigen Sonntag beruhigt die direkten Duelle anschauen..
Trainer Viktor Maier beschrieb die Begegnung treffend: „Ein zerfahrenes Fußballspiel auf einem nicht einfach bespielbaren Platz, in der wir zu Beginn nicht gut ins Spiel gekommen sind.“ Die Gäste standen kompakt und ließen nur wenig zu: „Esens hat uns kaum Räume bis zum Freistoßtor gegeben.“
Nordhorn musste sich die Führung erarbeiten und setzte dabei auf Geduld: „Uns war klar, dass das Spiel ein Momentum benötigt und dass Geduld gefragt war.“ Dieses Momentum kam in der zweiten Hälfte. Tom Hopp traf in der 60. Minute zum 1:0 und brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße.
„Kurz darauf bekommen wir zurecht und zugleich unnötig die gelb-rote Karte“, so Maier. Dennoch ließ sich Nordhorn nicht von der numerischen Unterzahl aus der Ruhe bringen und baute die Führung weiter aus. Niklas Harms-Ensink erhöhte auf 2:0 (73.), ehe Sunwinder Singh per Foulelfmeter (78.) den Endstand herstellte.
Am Ende sah Maier einen verdienten Erfolg: „Aufgrund der Kontrolle im Spiel, geht der Sieg in Ordnung.“ Damit revanchierte sich Nordhorn für die Hinspielniederlage und steht nun an der Tabellenspitze, da die Konkurrenz mitspielte. Mit unglaublichen 41 Toren auf heimischen Rasen, ist die Heimstärke ein großer Faktor im Titelrennen. Esens hingegen geht als 13. in die neue Woche.