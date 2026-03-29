Neuer Tabellenführer! Vorwärts Nordhorn gewinnt mit Geduld gegen Esens

Trainer Viktor Maier beschrieb die Begegnung treffend: „Ein zerfahrenes Fußballspiel auf einem nicht einfach bespielbaren Platz, in der wir zu Beginn nicht gut ins Spiel gekommen sind.“ Die Gäste standen kompakt und ließen nur wenig zu: „Esens hat uns kaum Räume bis zum Freistoßtor gegeben.“

Nordhorn musste sich die Führung erarbeiten und setzte dabei auf Geduld: „Uns war klar, dass das Spiel ein Momentum benötigt und dass Geduld gefragt war.“ Dieses Momentum kam in der zweiten Hälfte. Tom Hopp traf in der 60. Minute zum 1:0 und brachte die Gastgeber auf die Siegerstraße.

„Kurz darauf bekommen wir zurecht und zugleich unnötig die gelb-rote Karte“, so Maier. Dennoch ließ sich Nordhorn nicht von der numerischen Unterzahl aus der Ruhe bringen und baute die Führung weiter aus. Niklas Harms-Ensink erhöhte auf 2:0 (73.), ehe Sunwinder Singh per Foulelfmeter (78.) den Endstand herstellte.