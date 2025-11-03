Neuer Tabellenführer Deißlingen überrollt Winzeln, Trillfingen gewinnt

---







In einem unterhaltsamen Spiel teilten sich Wurmlingen und Grosselfingen die Punkte. Mario Pflumm (10.) und Marko Blazevic (19.) trafen für die Gäste, während Noah Viani (18.) und Tom Schmid (65.) den Gastgebern den Ausgleich sicherten. Für Wurmlingen war es ein kleiner Achtungserfolg im Kampf gegen den Abstieg, Grosselfingen steht nun auf Platz 11.

Dem TSV Frommern reichte ein Tor von Paul Wagner (15.), um drei Auswärtspunkte mitzunehmen. Frommern klettert mit 19 Punkten auf Rang zehn, während Dotternhausen (22 Punkte) auf Platz sieben bleibt und im zweiten Spiel in Folge keinen Sieg holen konnte.

Der TSV Trillfingen setzte sich in einem engen Spiel gegen den Tabellenfünften aus Hardt/Lauterbach durch. Nach dem Führungstreffer von Marc Haberstroh (45.+1) drehte Trillfingen durch Thomas Stehle (50.) und Fabian Heller (74.) die Partie. Mit diesem Sieg rückt Trillfingen auf Rang sechs vor, während Hardt als Tabellenfünfter etwas den Anschluss an die Spitzengruppe verliert.

Das Spiel wurde abgebrochen.

Das Topspiel des Spieltags: Der Tabellenzweite Deißlingen/Lauffen empfängt den Vierten aus Winzeln. Beide Teams überzeugen derzeit durch Offensivfußball und Konstanz – die SGM ist noch ungeschlagen, Winzeln will die Erfolgsserie fortsetzen. Deißlingen möchte die zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer nicht einbüßen, während Winzeln in die Top drei vorstoßen könnte.

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.

Die abstiegsbedrohte SGM Bösingen II/Beffendorf II feierte einen wichtigen Heimerfolg im Kellerduell. Simon Jauch (11.) brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Fatih Ezgin (13.) für Hechingen ausglich. Kurz vor der Pause erzielte Tobias Mei (45.) das entscheidende Tor – Bösingen verkürzt damit den Rückstand auf das rettende Ufer, während Hechingen weiter auf Platz 14 steht.

Mit einer dominanten Vorstellung überrollte Deißlingen den den SV Winzeln. Maurice Roth (35.), Daniel Matt (50.), Tom Ritzel (55.), Marvin Hirt (60.) und Marcel Herzog (77.) sorgten für den klaren Heimsieg. Die SGM übernahm damit die Tabellenführung von Straßberg und bleibt weiterhin ungeschlagen. Der SV Winzeln bleibt mit 25 Punkten auf Rang vier und musste einen herben Dämpfer hinnehmen.





