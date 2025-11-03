 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
– Foto: Frank Riedinger

Neuer Tabellenführer Deißlingen überrollt Winzeln, Trillfingen gewinnt

Bezirksliga Schwarzwald/Zollern: Die Übersicht der Spiele des 14. Spieltags 

Verlinkte Inhalte

BL Schwarzwald/Zoll.
Frommern
TSV Straßbe.
Grosself.
Dotternhaus.

Die SGM Deißlingen/Lauffen setzte mit einem souveränen 5:0-Erfolg über den SV Winzeln ein Ausrufezeichen und übernahm erstmals in dieser Saison die Tabellenführung. Der TSV Trillfingen besiegte den SG FC Hardt/Lauterbach knapp, während der TSV Frommern in Dotternhausen einen wichtigen Auswärtssieg feierte. Im Tabellenkeller gab es mit dem 2:1 der SGM Bösingen II/Beffendorf II gegen den FC Hechingen ein Lebenszeichen, während Wurmlingen und Grosselfingen sich 2:2 trennten.
Einige Spiel wurden aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt darunter auch das Spiel des TSV Straßberg gegen den FV Rot-Weiß Ebingen.

  • Einfach auf das jeweilige Spiel klicken, um zu den Spieldaten wie Aufstellungen, Torfolge, Schiedsrichter und Zuschauer zu gelangen sowie für den FuPa-Spieler der Partie abzustimmen, mögliche Bildergalerien und Videos vom Match anzuschauen.
  • Fehlen Daten? Hier Vereinsverwalter werden und die eigenen Daten verwalten

---

Gestern, 14:30 Uhr
SV Wurmlingen
SV WurmlingenWurmlingen
FC Grosselfingen
FC GrosselfingenGrosself.
2
2
Abpfiff

In einem unterhaltsamen Spiel teilten sich Wurmlingen und Grosselfingen die Punkte. Mario Pflumm (10.) und Marko Blazevic (19.) trafen für die Gäste, während Noah Viani (18.) und Tom Schmid (65.) den Gastgebern den Ausgleich sicherten. Für Wurmlingen war es ein kleiner Achtungserfolg im Kampf gegen den Abstieg, Grosselfingen steht nun auf Platz 11.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SV Dotternhausen
SV DotternhausenDotternhaus.
TSV Frommern
TSV FrommernFrommern
0
1

Dem TSV Frommern reichte ein Tor von Paul Wagner (15.), um drei Auswärtspunkte mitzunehmen. Frommern klettert mit 19 Punkten auf Rang zehn, während Dotternhausen (22 Punkte) auf Platz sieben bleibt und im zweiten Spiel in Folge keinen Sieg holen konnte.
---

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Trillfingen
TSV TrillfingenTrillfingen
SG FC Hardt / Lauterbach
SG FC Hardt / Lauterbach SG FC Hardt
2
1
Abpfiff

Der TSV Trillfingen setzte sich in einem engen Spiel gegen den Tabellenfünften aus Hardt/Lauterbach durch. Nach dem Führungstreffer von Marc Haberstroh (45.+1) drehte Trillfingen durch Thomas Stehle (50.) und Fabian Heller (74.) die Partie. Mit diesem Sieg rückt Trillfingen auf Rang sechs vor, während Hardt als Tabellenfünfter etwas den Anschluss an die Spitzengruppe verliert.
---

Gestern, 14:30 Uhr
SGM SV Gruol / SV Erlaheim
SGM SV Gruol / SV ErlaheimSGM SV Gruol / SV Erlaheim
SV Bubsheim
SV BubsheimSV Bubsheim
Abgebrochen

Das Spiel wurde abgebrochen.
---

Gestern, 15:00 Uhr
SGM Deißlingen / Lauffen
SGM Deißlingen / LauffenSGM Dei/Lauf
SV Winzeln
SV WinzelnSV Winzeln
5
0
Abpfiff

Das Topspiel des Spieltags: Der Tabellenzweite Deißlingen/Lauffen empfängt den Vierten aus Winzeln. Beide Teams überzeugen derzeit durch Offensivfußball und Konstanz – die SGM ist noch ungeschlagen, Winzeln will die Erfolgsserie fortsetzen. Deißlingen möchte die zwei Punkte Rückstand auf den Tabellenführer nicht einbüßen, während Winzeln in die Top drei vorstoßen könnte.
----

Gestern, 14:30 Uhr
FV Rot-Weiß Ebingen 2006
FV Rot-Weiß Ebingen 2006RW Ebingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

Gestern, 14:30 Uhr
Spvgg 06 Trossingen
Spvgg 06 Trossingen06Trossingen
SV Kolbingen
SV KolbingenSV Kolbingen
Abgesagt

Das Spiel wurde aufgrund der Platzverhältnisse abgesagt.
---

Gestern, 12:30 Uhr
SGM Bösingen II/Beffendorf
SGM Bösingen II/BeffendorfSGM Bösingen II/Beffendorf II
FC Hechingen
FC HechingenHechingen
2
1
Abpfiff

Die abstiegsbedrohte SGM Bösingen II/Beffendorf II feierte einen wichtigen Heimerfolg im Kellerduell. Simon Jauch (11.) brachte die Gastgeber früh in Führung, ehe Fatih Ezgin (13.) für Hechingen ausglich. Kurz vor der Pause erzielte Tobias Mei (45.) das entscheidende Tor – Bösingen verkürzt damit den Rückstand auf das rettende Ufer, während Hechingen weiter auf Platz 14 steht.
---

Gestern, 14:30 Uhr
TSV Laufen/Eyach
TSV Laufen/EyachLaufen/Eyach
SG Schramberg / SV Sulgen
SG Schramberg / SV Sulgen SG Schramberg
4
0
Abpfiff

Mit einer dominanten Vorstellung überrollte Deißlingen den den SV Winzeln. Maurice Roth (35.), Daniel Matt (50.), Tom Ritzel (55.), Marvin Hirt (60.) und Marcel Herzog (77.) sorgten für den klaren Heimsieg. Die SGM übernahm damit die Tabellenführung von Straßberg und bleibt weiterhin ungeschlagen. Der SV Winzeln bleibt mit 25 Punkten auf Rang vier und musste einen herben Dämpfer hinnehmen.


Aufrufe: 03.11.2025, 16:00 Uhr
Matthias KloosAutor