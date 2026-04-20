Neuer SVU I vs. VfR Hausen II – Endergebnis 4:0Bericht

Jawoll!

Im Heimspiel gegen die Verbandsliga-Reserve, feierte unsere Erste Mannschaft

einen enorm wichtigen Heimsieg.

Von Beginn an war man spielbestimmend und kam zu guten Torchancen. Nach 15

Minuten war der Bann dann gebrochen und Tobi Pfefferle netzte zum 1:0 ein. Wir

blieben weiterhin spielbestimmend und konnten nach einem tollen Spielzug über

Fabian Sayer und David Pflug auf 2:0 erhöhen. Torschütze war wiederrum Tobi

Pfefferle.

Die Gäste kamen vor der Pause noch zu einer guten Chance. Diese wurde jedoch

durch Paddi Ortlieb super, vereitelt.

In der zweiten Halbzeit dauerte es keine zwei Minuten, bis das Spiel entschieden

war. Luki Schneider setzte sich im Laufduell super durch und vollendete sehenswert

mit Hilfe der Latte zum 3:0. Durch viele Wechsel in der zweiten Halbzeit kam der

Spielfluss zwar etwas abhanden, dennoch konnte das 4:0 nachgelegt werden.

Mathias Lal setzte sich an der Torauslinie gegen zwei Gegenspieler durch und

vollstreckte frech ins kurze Eck. Iin der Defensive ließ man, wie über das gesamte

Spiel weiterhin nichts anbrennen und so blieb es beim verdienten Heimerfolg.

Glückwunsch an das gesamte Team für die gezeigte Leistung. Von Minute eins

zeigte man eine geschlossene Mannschaftsleistung und legte somit den Grundstein

für den wichtigen Heimsieg. So gilt es nun weiterzumachen.