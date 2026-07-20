Neuer SV München West vor dem Abenteuer Bezirksliga

Der SV München West steht vor dem Abenteuer Bezirksliga – und die Vorbereitung auf die neue Saison hatte es in sich. Durch die verkürzte Vorbereitungszeit nach der erfolgreichen Relegation gestalteten sich Planung und Anwesenheit der Spieler in den ersten beiden Wochen schwierig.
Hinzu kamen mehrere schmerzhafte Abgänge: Mit Lorenz Weber verlor der SV West seinen besten Torschützen an den Landesligisten TSV Grünwald, Ivan Petrovic wechselte nach Planegg. Außerdem kehrte Matheo Fuhs in seine Heimat zurück, während der offensive Außenbahnspieler Miran Ahmad für ein Jahr ins Ausland geht.
Besonders bitter ist der Ausfall von Relegationsheld Ferdl Hansel. Der Offensivspieler, der vier der sechs Tore in der Relegation erzielte und zweitbester Scorer der vergangenen Saison war, musste operiert werden und fällt bis auf Weiteres aus. Damit fehlen Trainer Florian Hahn gleich mehrere wichtige Offensivkräfte – insgesamt rund 40 Prozent der Tore aus der Vorsaison.
Trotz aller Widrigkeiten starteten die Westler mit einem bunt zusammengewürfelten Team in das erste Testspiel gegen die SpVgg Kammerberg und erreichten ein respektables 1:1-Unentschieden. Der aus der U19 kommende Aleks Kohler glänzte dabei als Torschütze. Neben ihm debütierten mit Noah Bentke, Boleka, Precieux, Lorenzo Dell Accio und Aleks Kohler gleich mehrere Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend.
Im zweiten Test gegen den Landesliga-Absteiger SV Dornach versäumte es der SV West, seine Überlegenheit in Tore umzumünzen. 0:0 hieß es am Ende. Besser lief es im ersten Spiel auf heimischen Rasen gegen den ambitionierten Kreisligisten Haidhausen: Die Mannschaft gewann mit 1:0, erneut war Aleks Kohler der entscheidende Torschütze.
Dabei feierten auch drei Neuzugänge einen gelungenen Einstand. Der erst 18-jährige Vincenzo Petrucci, aus der U19 von Deisenhofen zum SV West gewechselt, zeigte ebenso vielversprechende Ansätze wie Korab Rusiti, der eine starke Leistung ablieferte. Auch Murad Aliyev aus Feldmoching drängte sich mit guten Auftritten auf.
Im finalen Testspiel gegen den Ligakonkurrenten MTV München setzte der SV München West ein deutliches Ausrufezeichen und gewann souverän mit 6:0. Zwar trat der Gegner mit einer besseren B-Elf an, dennoch dominierten die Westler die Partie klar. Trotz des Einsatzes von 19 Spielern blieb die Mannschaft jederzeit überlegen. Der letzte Neuzugang Clint Schmidt durfte eine Halbzeit ran und setzte mit einem Tor sofort ein Ausrufezeichen.
Insgesamt kann die Vorbereitung unter den schwierigen Voraussetzungen als gelungen bezeichnet werden. Besonders erfreulich: In vier Testspielen kassierte der SV West nur ein einziges Gegentor – ein Wert, der Trainer Florian Hahn positiv stimmt.
„Die Defensive war letztes Jahr das Fundament. Die Abgänge von Lorenz und Miran sowie der Ausfall von Ferdl wiegen in der Offensive schwer. Hier werde ich basteln müssen. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir das im Kollektiv auffangen können.“
Mit dieser Mischung aus erfahrenen Spielern, vielversprechenden Neuzugängen und mutigen U19-Debütanten startet der SV München West nun in seine Bezirksligamission.