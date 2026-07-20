Neuer SV München West vor dem Abenteuer Bezirksliga von Florian Hahn · Heute, 12:07 Uhr · 0 Leser

Einschwören auf das Abenteuer Bezirksliga – Foto: Jasmin Heimgärtner

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SV München West vor dem Abenteuer Bezirksliga Der SV München West steht vor dem Abenteuer Bezirksliga – und die Vorbereitung auf die neue Saison hatte es in sich. Durch die verkürzte Vorbereitungszeit nach der erfolgreichen Relegation gestalteten sich Planung und Anwesenheit der Spieler in den ersten beiden Wochen schwierig. Hinzu kamen mehrere schmerzhafte Abgänge: Mit Lorenz Weber verlor der SV West seinen besten Torschützen an den Landesligisten TSV Grünwald, Ivan Petrovic wechselte nach Planegg. Außerdem kehrte Matheo Fuhs in seine Heimat zurück, während der offensive Außenbahnspieler Miran Ahmad für ein Jahr ins Ausland geht.

Besonders bitter ist der Ausfall von Relegationsheld Ferdl Hansel. Der Offensivspieler, der vier der sechs Tore in der Relegation erzielte und zweitbester Scorer der vergangenen Saison war, musste operiert werden und fällt bis auf Weiteres aus. Damit fehlen Trainer Florian Hahn gleich mehrere wichtige Offensivkräfte – insgesamt rund 40 Prozent der Tore aus der Vorsaison.

Der Ausfall von Ferdl liegt schwer

Junge Spieler nutzen ihre Chance Trotz aller Widrigkeiten starteten die Westler mit einem bunt zusammengewürfelten Team in das erste Testspiel gegen die SpVgg Kammerberg und erreichten ein respektables 1:1-Unentschieden. Der aus der U19 kommende Aleks Kohler glänzte dabei als Torschütze. Neben ihm debütierten mit Noah Bentke, Boleka, Precieux, Lorenzo Dell Accio und Aleks Kohler gleich mehrere Nachwuchsspieler aus der eigenen Jugend.

Im zweiten Test gegen den Landesliga-Absteiger SV Dornach versäumte es der SV West, seine Überlegenheit in Tore umzumünzen. 0:0 hieß es am Ende. Besser lief es im ersten Spiel auf heimischen Rasen gegen den ambitionierten Kreisligisten Haidhausen: Die Mannschaft gewann mit 1:0, erneut war Aleks Kohler der entscheidende Torschütze.

Glänzte als zweifacher Torschütze Aleks Kohler