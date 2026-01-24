Neuer Stürmer soll die Wende bringen

Westfalenligist Concordia Wiemelhausen hat seinen Kader mit einem weiteren Offensivspieler verstärkt. Mohammed Hassouni läuft ab sofort für die Rot-Weißen an der Glücksburger Straße auf.

Der 22-jährige Angreifer kommt vom Essener Bezirksligisten Vogelheimer SV, für den er in der laufenden Saison bereits drei Treffer in sieben Spielen erzielte. Hassouni misst 1,76 Meter, ist Rechtsfuß und kann im Angriff variabel eingesetzt werden. Seine Stärken liegen vor allem in seiner Beweglichkeit und seinem Zug zum Tor.

Besonders auffällig war Hassouni in der Saison 2023/24, als er für Vogelheim in der Bezirksliga in 34 Spielen starke 45 Tore erzielte. Insgesamt bringt der Offensivspieler eine beeindruckende Bilanz mit: In bislang 102 Pflichtspielen im Seniorenbereich stehen 66 Treffer und fünf Vorlagen zu Buche.