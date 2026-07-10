Neuer Stürmer ist da: Travis de Jong wird ein Kleeblatt Travis De Jong wechselt von Paderborns Reserve ins Stadion Niederrhein zu Rot-Weiß Oberhausen. von Rot-Weiß Oberhausen · Heute, 15:20 Uhr · 0 Leser

Travis De Jong wechselt zu RWO: – Foto: Rot-Weiß Oberhausen

Rot-Weiß Oberhausen vermeldet Vollzug und hat für die kommende Saison einen neuen Offensivmann verpflichtet. Travis de Jong wechselt aus Paderborn an die Lindnerstraße.

Der 1,93 Meter große Mittelstürmer kommt vom SC Paderborn II und war zuletzt an den MMV Maastricht aus der zweiten niederländischen Liga ausgeliehen. Aber auch in der Regionalliga West konnte de Jong

bereits einiges an Erfahrung sammeln.Insgesamt bestritt der 21-Jährige 53 Partien für die Paderborner. Dabei erzielte er 14 Tore und bereitete zwei weitere Treffer vor. Neben der Position des Mittelstürmers ist de Jong flexibel einsetzbar und kann unter anderem im offensiven Mittelfeld und auf der rechten Außenbahn spielen. In Oberhausen unterschrieb der Neuzugang

einen Zweijahresvertrag.

Klassischer Neuner für Rot-Weiß Oberhausen RWOs Sportlicher Leiter Dennis Lichtenwimmer-Conversano freut sich sehr über die nächste Verstärkung im Kader: „Mit Travis gewinnen wir im offensiven Bereich nicht nur an Körpergröße, sondern auch einen Stürmer, der seinen Torriecher mehrfach unter Beweis gestellt hat. In seiner ersten Seniorensaison gelangen ihm gleich zehn Scorer und auch in der letzten Spielzeit knüpfte er daran an, bevor er für ein halbes Jahr in die 2. Liga Hollands verliehen wurde. Er arbeitet zudem defensiv sehr vorbildlich und ist effizient im

Abschluss.“ Auch Neuzugang de Jong kann es kaum erwarten, bald mit dem Kleeblatt auf der Brust aufzulaufen: „Ich freue mich sehr, hier zu seinund habe richtig Bock auf diese neue Herausforderung. Ich möchte in der kommenden Saison so viele Spiele wie möglich absolvieren, fit und gesund bleiben und der Mannschaft auf dem Platz mit vollem Einsatz helfen.“