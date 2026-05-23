Neuer Stürmer im Sommer für den FSV Waiblingen

– Foto: FSV Waiblingen

Der FSV Waiblingen treibt seine Personalplanungen voran. Zur neuen Saison wechselt der torgefährliche Angreifer Caglar Celiktas zum Remstal-Klub. Mit dieser Verpflichtung gewinnt der Verein reichlich Erfahrung und Qualität für seine Offensive hinzu.

Der Noch-Verbandsligist FSV Waiblingen kann den nächsten Neuzugang für die kommende Spielzeit vermelden. Ab dem Sommer wird Caglar Celiktas das Trikot des Vereins tragen. Der erfahrene Offensivspieler wechselt vom Landesligisten TV Echterdingen nach Waiblingen. Die Verantwortlichen verstärken ihre Angriffsreihe damit gezielt mit einem torgefährlichen Akteur.

Große Motivation vor der neuen Herausforderung

Der Angreifer blickt mit viel Vorfreude auf seine künftige Aufgabe im neuen Umfeld. In einer Pressemitteilung des Vereins sagt Caglar Celiktas: „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim FSV Waiblingen. Der Verein hat ambitionierte Ziele und ein sehr interessantes Umfeld. Ich bin glücklich, ab Sommer für einen solch ambitionierten Verein spielen zu dürfen und möchte meine Erfahrung bestmöglich einbringen.“

Zufriedenheit über die gewonnene Persönlichkeit

Auch in der Vereinsführung löst die gelungene Verpflichtung des routinierten Stürmers große Zufriedenheit aus. In der Pressemitteilung des Vereins äußert sich Sportdirektor Sandro Palmeri wie folgt: „Wir sind glücklich, mit Caglar Celiktas einen solch erfahrenen Stürmer für den FSV Waiblingen gewonnen zu haben. Mit seiner Qualität, seiner Erfahrung und seiner Persönlichkeit wird er für uns sowohl auf als auch neben dem Platz ein echter Mehrwert sein.“

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