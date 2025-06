Neuer Stürmer für die Roten Teufel

Der Kroate sammelte bereits in frühen Jahren erste Auslandserfahrungen, als er im Alter von 18 Jahren von NK Zagreb nach Italien zu Udinese Calcio wechselte. Weitere internationale Stationen in europäischen Ligen für den Stürmer waren anschließend Roda Kerkrade in Holland, der FC Schaffhausen in der Schweiz sowie Olimpija Ljubljana in Slowenien, ehe es ihn im Sommer 2022 nach Deutschland verschlug: Beim SV Wehen Wiesbaden trug er in seiner Premierensaison mit 16 Toren und neun Vorlagen zum Aufstieg in der Relegation in die 2. Bundesliga bei. Auch dort zeigte er mit 16 Torbeteiligungen (14 Treffer, 2 Assists) starke Leistungen. Nach insgesamt 65 Pflichtspielen in Wiesbaden mit 45 Scorerpunkten (33 Tore, 12 Assists) wechselte er im vergangenen Sommer in die Bundesliga zu Union Berlin. Nach einem Jahr an der Alten Försterei mit fünf Bundesligaeinsätzen für die Köpenicker wechselt der 1,89 Meter große Angreifer nun an den Betzenberg.