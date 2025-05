Neuer Stürmer für die „Domstädter“: Andrej Lang wechselt an die Eder

Lang, der in seiner Laufbahn bereits für SG Englis, SG Bad Zwesten und FSG Gudensberg aufgelaufen ist, bringt beeindruckende Werte mit: In 294 Partien erzielte er 169 Treffer und steuerte nahezu ebenso viele Torvorlagen bei. „Mit Andrej verstärken wir nicht nur unsere Offensive, sondern gewinnen einen Spieler, der in engen Situationen Ruhe und Übersicht ausstrahlt“, so Sportlicher Leiter Jan Scharke. Er ergänzt: „Der Kontakt kam über unser Trainerteam zustande, die Gespräche verliefen sehr positiv. Seine Erfahrung wird unserer jungen Truppe enorm weiterhelfen.“

Der in Borken lebende Routinier zeigt sich hoch motiviert: „Ich möchte dem FV Felsberg/Lohre/Niedervorschütz für die wertvolle Zeit danken und werde bis zum Saisonende alles für meinen bisherigen Verein geben. Die Visionen von Domstadt Fritzlar und die ehrgeizigen Ziele haben mich überzeugt. Außerdem freue ich mich darauf, die Mannschaft ab Sommer mit meiner Erfahrung zu unterstützen und Teil des tollen Mannschaftsgeistes zu werden.“