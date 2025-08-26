Neuer Stürmer für den SSV Jahn: Florian Dietz kommt

Dass Dietz beim Bundesliga-Rückkehrer keine sportliche Zukunft haben würde, war schon seit einiger Zeit klar. Im Winter war der 1,90 Meter-Mann zunächst nach Österreich zum SCR Altach verliehen worden. Zuletzt wurde er in Köln in die zweiten Mannschaft verbannt. Seine erste Trainingseinheit im Team von Trainer Michael Wimmer absolviert der Stürmer nach bestandenem Medizincheck bereits am heutigen Dienstag. Beim Jahn hat er einen Vertrag bis Juni 2027 unterzeichnet.



Achim Beierlorzer, Geschäftsführer Sport des SSV Jahn, äußert sich in einer Pressemeldung, wie folgt zu dem Transfer: „Wir haben uns lange und ausführlich mit Florian beschäftigt und freuen uns nun umso mehr, dass wir ihn vom 1. FC Köln verpflichten konnten. In seinem Profil sehen wir einen Stürmer, der mit seiner Wucht im Zweikampf, seiner Präsenz im Strafraum und seiner herausragenden Mentalität gegen den Ball genau zur Jahnelf passt. Diese Qualitäten, gepaart mit seinen vielfältigen Erfahrungen auf höchstem Niveau, werden uns im Saisonverlauf definitiv weiterhelfen.“



Florian Dietz sagt zur neuen Herausforderung in Regensburg: „Ich kann es kaum erwarten loszulegen. Die Verantwortlichen haben sich sehr um mich bemüht und das Gesamtpaket hat mich beeindruckt, weshalb ich mich letztlich für den SSV Jahn entschieden habe. Ich möchte wieder regelmäßig auf dem Platz stehen, das Trainerteam hat einen Plan mit mir. Auch wenn noch ein Weg zu gehen ist, will ich meine Fähigkeiten einbringen und mit der Jahnelf erfolgreich sein.“



Dietz bringt Erfahrung von Einsätzen aus allen drei deutschen Profiligen mit. Ihm gelang bei seinem Heimatverein Carl-Zeiss Jena der Durchbruch in den Profifußball. Über die zweite Mannschaft von Werder Bremen kam er 2019 bei der SpVgg Unterhaching unter, ehe der 1. FC Köln auf ihn aufmerksam wurde. Nach starken Leistungen in der Regionalliga sicherte sich der 1,90 Meter große Stürmer einen Kaderplatz in der Kölner Bundesliga-Mannschaft und durfte für die Rheinländer auch auf internationaler Ebene auflaufen. In der vergangenen Rückrunde der Saison 2024/25 war er an SCR Altach ausgeliehen. Insgesamt kommt Dietz in seiner Karriere auf folgende Einsätze auf nationaler und internationaler Ebene: 16 Spiele in der 1. Bundesliga, 3 Spiele in der 2. Bundesliga, 46 Spiele in der 3. Liga sowie 5 Spiele in der UEFA Conference League.