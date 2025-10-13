– Foto: SpVgg Hülsen/Westerloh

Ihr habt beim letzten Spiel wieder einen dieser legendären FuPa-Liveticker verfasst oder entdeckt, bei dem man beim Lesen fast mehr schwitzt als auf dem Platz? 💦⚽ Dann meldet euch gerne bei uns, wir zaubern daraus einen feinen Spielbericht! 📱 WhatsApp: 015257354294 Und denkt dran: Ein Foto vom Spiel geht immer, schließlich hat doch jeder ein Handy in der Tasche. Also her mit den Beweisstücken! 📸😉 Folgende Berichte folgen nun 👇 Sponsoring SpVgg Hülsen/Westerloh

SV Listrup II vs. SuS Darme II

SuS Darme II vs. SC Baccum II

SC Baccum II vs. Tus Lingen

Neuer Stoff für große Taten

– Foto: SpVgg Hülsen/Westerloh

Frisch aus dem Karton, direkt auf den Platz: Die 1. Herren der SpVgg Hülsen/Westerloh laufen ab sofort im neuen Zwirn auf. Möglich gemacht hat das Elektro Peters aus Haselünne, die nicht nur mit Strom, sondern offenbar auch mit Stil richtig gut umgehen können. Das Team bedankt sich herzlich für die Unterstützung und hofft, dass die neuen Trikots nicht nur gut aussehen, sondern auch Punkte magisch anziehen. Denn eines ist klar: Wer so aufläuft, kann eigentlich nur glänzen.

____________________ Puls auf 180 - Zwischen Hacke, Latte und Zeitmangel

– Foto: Simon Poggemann

Ein Torfestival mit freundlicher Beteiligung beider Abwehrreihen und einem Liveticker unter Zeitdruck. Sa., 11.10.2025, 16:00 Uhr Sportverein Listrup 1949 Listrup II SuS Darme 1926 SuS Darme II 7 4 Abpfiff Spieltext Listrup II - SuS Darme II Listrup gegen Darme, Zweite gegen Zweite, Kreisklasse gegen Kreisklasse, aber das, was sich an diesem Sonntag in Listrup abspielte, war alles andere als Kreisklasse. Elf Tore, ein Elfmeterdrama, Pfosten, Latte, und das Ganze garniert mit einem Tickerer, der gleich zu Beginn kleinlaut gesteht: „Heute leider ohne ausführlichen Vorbericht, aufgrund mangelhaften Zeitmanagements meinerseits.“ Danke, Simon Poggemann, für die Ehrlichkeit und für den Liveticker, der das Chaos in Worte fasste. Ein Auftakt nach Maß zumindest für Listrup Während Darme noch sortierte, hatte Listrup schon drei Tore auf dem Konto. Malte Puls machte früh klar, dass er heute etwas vorhatte - Kopfball, Abstauber, Hackentor - das ganze Stürmer-Repertoire in nicht einmal einer halben Stunde. Thorben Schütt legte per Elfmeter nach, und nach 35 Minuten stand es 4:0. Die Listruper Fans rieben sich die Augen, die Darmer eher den Kopf. Nur Torwart Niemann verhinderte, dass es noch schlimmer aussah. Kurz vor der Pause dann ein kleiner Hoffnungsschimmer: Handelfmeter für Darme, verwandelt von Marten Eilermann, immerhin 4:1. Doch Simon Poggemanns Kommentar dazu verriet, dass selbst der Tickerer wenig Optimismus verspürte: „Darme muss für Halbzeit 2 mehrere Gänge hochschalten, will man hier noch etwas mitnehmen.“ Halbzeit zwei: Chancen im Dutzend, Tore im Dutzendpack Und tatsächlich: Darme kam mit Schwung aus der Kabine. Stemann traf die Latte, Baldauf den Anschluss und doch war jedes Darmer Aufbäumen sofort wieder dahin, weil Listrup die Gegenschläge gnadenlos setzte. Stein lupfte lässig zum 5:1, Puls legte das 6:2 nach, Bünker köpfte das 7:2 und Poggemann schrieb trocken: „Wie Listrup drei Tore in Halbzeit zwei machen kann, wissen sie vermutlich selbst nicht.“ Darme traf zwar noch zweimal, erneut Baldauf per Freistoß und Wegmann per Ecke, aber der Tenor blieb: Listrup machte aus jeder Halbchance ein Tor, Darme aus jeder Großchance - nichts. Und als sich dann auch noch Kluth verletzte und Darme zu zehnt fertig spielen musste, war der Nachmittag endgültig rund. Fazit Listrup gewann am Ende hoch, aber nicht unverdient. Darme kassierte die erste Liganiederlage seit über einem Jahr und musste feststellen, dass Serie und Stolz auf matschigem Rasen keine große Hilfe sind. Der Mann des Tages: Malte Puls mit vier Toren und einer Vorlage. Der Mann des Tickers: Simon Poggemann, trotz Zeitmangels souverän durch das Torspektakel getippt. Oder, wie man in der Kreisklasse sagen würde: „Wenn du in 90 Minuten sieben Tore kassierst, hast du wenigstens was zu erzählen.“ ➡️ Zur Abstimmung ⬅️ ____________________ „Ein dreckiges Kopfballtor, was wir nicht können“ - Lingen kann’s doch

– Foto: TuS Lingen

Fr., 10.10.2025, 19:30 Uhr Sport-Club Baccum 1946 SC Baccum II TuS Lingen Ems TuS Lingen 1 4 Abpfiff Freitagabend in Baccum. Während andernorts die Nationalmannschaft gegen Luxemburg spielt, treffen sich auf dem örtlichen Rasen Platz sechs und Platz zwei der 2. Kreisklasse zum Duell - SC Baccum II gegen TuS Lingen. Ein Spiel, das laut Liveticker-Schreiber Markus Meer „den anderen in nichts nachstehen“ sollte. Und irgendwie hatte er recht. Die erste Hälfte verläuft zäh. Viele Zweikämpfe, wenig Raum, noch weniger Abschlüsse. „Hier läuft noch nicht viel. Außer der Gerstenkaltschalen-Verkauf“, notiert Meer trocken. Ein Satz, der besser zur Kreisliga passt als jedes Taktikboard. Nach dem Seitenwechsel nimmt das Spiel dann Fahrt auf. In der 58. Minute fällt das, was niemand erwartet hatte: das „dreckige Kopfballtor, was wir nicht können“. Filip Burmazovic beweist, dass TuS Lingen es sehr wohl kann, und nickt nach einer Ecke zur Führung ein. Baccum gibt sich nicht geschlagen und kommt in der 71. Minute zum Ausgleich. Marco Hinken trifft nach schöner Vorlage von Lindenberg zum 1:1. Ein kurzer Hoffnungsschimmer, der aber schnell erlischt: Nur acht Minuten später chippt Kastriot Krasniqi den Ball über die Abwehr, Colin Hammacher schaltet den Turbo ein und schiebt zum 1:2 ein. Und dann geht’s schnell: Max Plep trifft zum 1:3, Hammacher – das Geburtstagskind, legt in der 87. Minute noch einmal nach. Doppelpack, 15. Saisontor, Feierlaune. „Da ist der Sack zu“, schreibt Meer und trifft damit den Ton eines Spiels, das sich am Ende klarer liest, als es lange aussah. TuS Lingen gewinnt 4:1 - ein Arbeitssieg, wie ihn Markus Meer im Liveticker treffend beschreibt: „Ein Sieg, nach dem es lange Zeit nicht aussah. Kein gutes Spiel, aber ein Sieg der Moral.“ Und so bleibt am Ende nicht nur das Ergebnis hängen, sondern auch ein Liveticker, der zeigt: Zwischen Kreisklasse und Komik liegen oft nur ein paar Worte Abstand. ____________________ SuS Darme II trotzt allen Widrigkeiten, verdienter 3:1-Erfolg gegen Baccum II

– Foto: Frank Schmitz