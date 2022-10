Neuer Standort für die HBRS-Fußballschule in Südhessen HBRS: +++ Erstes Fußballcamp beim TSV Lengfeld im April +++

Nach dem erfolgreichen Start und den gut besuchten Fußballcamps in Mittelhessen in diesem Jahr, wird die Fußballschule des Hessischen Behinderten- und Rehabilitations-Sportverbands (HBRS) ab 2023 auch im südhessischen Raum aktiv am Ball sein.