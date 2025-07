Neuer Stadtmeister gesucht

Zwangsläufiger Favorit ist Türkspor Eppingen. Der amtierende Sinsheimer Kreisliga-Meister und Neu-Landesligist hat mit dem VfB Eppingen II, dem SV Adelshofen und dem gastgebenden Titelverteidiger SG Stetten/Kleingartach jedoch die vermeintlich stärkere Gruppe erwischt.

In der anderen Gruppe stehen mit dem VfL Mühlbach und den FC Rohrbach a.G. zwei Kreisligisten. Die SG Stebbach/Richen startet dieses Jahr wieder in der Kreisklasse A und der FV Elsenz gehört mit seinen Jungen Wilden zum erweiterten Favoritenkreis in der Kreisklasse B. Für fast alle Teams bedeutet die Stadtmeisterschaft den ersten Gradmesser in der neuen Saison, da die erste Kreispokalrunde erst am Sonntag auf dem Plan steht. Die Ausnahme ist hier Türkspor Eppingen, denn die Öztürk-Elf hat bereits ihre Erstrundenpartie im badischen Pokal absolviert. Nach einer schnellen 2:0-Führung unterlag sie dem Landesliga-Konkurrenten VfB St.Leon mit 2:5.