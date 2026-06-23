Neuer sportlicher Leiter und zwei weitere spannende Transfers

– Foto: Thomas Nast

Der TSV Harthausen aus der Kreisliga A2 Neckar/Fils begrüßt Vincenco Parrinello zurück. Der erfahrene Offensivspieler war zuletzt beim direkten Konkurrenten FV 09 Nürtingen aktiv und bringt Stationen bei der TSVgg Plattenhardt, dem FC Frickenhausen, dem SV Ebersbach, dem TV Echterdingen, Calcio Leinfelden-Echterdingen und dem SSV Reutlingen mit. Der beidfüßige Rückkehrer fühlt sich hinter der Spitze wohl und soll den TSV auf sowie neben dem Platz unterstützen, zusätzlich auch im Bereich Sponsoring.

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Rudersberg

Der TSV Rudersberg geht nach dem Abstieg in die Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall mit einer Verstärkung im sportlichen Bereich in die neue Saison. Timo Zeidler übernimmt die Rolle des Sportlichen Leiters und bringt Erfahrung aus seiner Tätigkeit beim SV Fellbach II sowie weiteren Stationen wie der SG Untertürkheim mit. Gemeinsam mit Rüdiger Schwinger und Pascal Keinath soll Zeidler die sportliche Ausrichtung des Vereins weiterentwickeln und den Neustart am Meikenmichel mitgestalten.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

Spvgg Trossingen

Die SpVgg Trossingen aus der Bezirksliga Schwarzwald/Zollern begrüßt Artur Anselm zurück. Der 29-jährige Defensivallrounder kehrt nach zwei Jahren beim SV Bubsheim zu seinem Heimatverein zurück und erhält die Rückennummer 23. Bei der SpVgg wurde er nahezu vollständig ausgebildet und war zwischen 2015 und 2024 ein wichtiger Bestandteil der Aktiven in Bezirks- und Landesliga. In Bubsheim wurde er 2025 Dritter der Bezirksliga und gewann zuletzt den Heuberg-Wanderpokal. Nun soll Anselm die Defensive verstärken.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++