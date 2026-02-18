Neuer sportlicher Leiter und Sommerzugang beim Landesligisten

– Foto: Kurt Botsch

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

TV Aldingen

Beim TV Aldingen stellt sich die sportliche Leitung in der Bezirksliga Enz/Murr breiter auf. Sportlicher Leiter David Krauß erhält künftig Unterstützung von Mario Taraninov, einem langjährigen Vereinsmitglied, das intern als prägende Figur gilt. Parallel bleibt Frank Schneider Teil des Teams, wird seine Aufgaben wegen familiärer Verpflichtungen jedoch reduzieren.

Mit Taraninov stärkt der Verein vor allem die Verzahnung zwischen Junioren- und Aktivenbereich. Der 44-Jährige kennt viele Nachwuchsspieler bereits und soll sich zusätzlich in organisatorische und planerische Aufgaben einarbeiten. Aldingen verspricht sich davon mehr Stabilität für die wachsenden Anforderungen. Taraninov engagiert sich seit Jahren in verschiedenen Funktionen im Verein und gilt als wichtiger Impulsgeber.