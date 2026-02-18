Neuer sportlicher Leiter und Sommerzugang beim Landesligisten

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?
+++
+++
Beim TV Aldingen stellt sich die sportliche Leitung in der Bezirksliga Enz/Murr breiter auf. Sportlicher Leiter David Krauß erhält künftig Unterstützung von Mario Taraninov, einem langjährigen Vereinsmitglied, das intern als prägende Figur gilt. Parallel bleibt Frank Schneider Teil des Teams, wird seine Aufgaben wegen familiärer Verpflichtungen jedoch reduzieren.
Mit Taraninov stärkt der Verein vor allem die Verzahnung zwischen Junioren- und Aktivenbereich. Der 44-Jährige kennt viele Nachwuchsspieler bereits und soll sich zusätzlich in organisatorische und planerische Aufgaben einarbeiten. Aldingen verspricht sich davon mehr Stabilität für die wachsenden Anforderungen. Taraninov engagiert sich seit Jahren in verschiedenen Funktionen im Verein und gilt als wichtiger Impulsgeber.
+++
+++
Der TSV Crailsheim plant in der Landesliga Württemberg, Staffel 1, frühzeitig für die Saison 2026/27 und vermeldet mit Anton Walber einen Neuzugang. Der Defensivspieler wechselt vom TSV Gerabronn und ist im Zentrum flexibel einsetzbar. Seine Ausbildung erhielt er in der Jugend des FSV Hollenbach, wo er auf hohem Niveau geschult wurde. Im Verein verbindet man die Verpflichtung mit klaren Erwartungen an Stabilität und Entwicklung. Crailsheim setzt damit ein weiteres Zeichen für eine langfristige Kaderplanung.
+++
+++