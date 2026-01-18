Neuer sportlicher Leiter und Karriereende nach der Saison

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Lukas Mroz „Lu“ ist seit mehreren Jahren eine prägende Persönlichkeit beim TV Altenstadt. Der 32-jährige Mittelfeldspieler war drei Spielzeiten lang als Spielertrainer tätig und hat in dieser Zeit sowohl sportlich auf dem Platz als auch organisatorisch neben dem Platz Verantwortung übernommen.

In der laufenden Saison konzentrierte sich Lukas ausschließlich auf seine Rolle als Spieler der aktiven Mannschaft. Ab Januar übernimmt er nun offiziell die Funktion des sportlichen Leiters und trägt damit die Verantwortung für den sportlichen Bereich der Herren Mannschaften.

Mit seiner langjährigen Erfahrung, seiner engen Bindung zum Verein und seinem tiefen Verständnis für Mannschaft und Umfeld steht Lukas für Kontinuität, Struktur und sportliche Weiterentwicklung beim TV Altenstadt.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSV Stein

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Eschment hängt die Kickschuhe an den Nagel! Zur Rückrunde 23/24 kam Lars Eschment zu uns – und schlug direkt ein: 20 Tore, Aufstieg in die Kreisliga A. In der folgenden Saison kämpften wir gemeinsam für den Klassenerhalt. Eigentlich wollte Lars zur Saison 25/26 aufhören, doch in einer schwierigen Phase blieb er uns noch als spielender Co-Trainer erhalten – dafür sagen wir: Danke! Jetzt ist es soweit: Nach dieser Spielzeit endet seine aktive Laufbahn. Danke für deinen Einsatz, deine Motivation und deine Menschlichkeit. Genieß deine fußballfreie Zeit! Du bist bei uns in Stein auch nach deiner Karriere immer herzlich willkommen

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++