Neuer Sportlicher Leiter übernimmt bei Türkgücü München

Bei Türkgücü München ist ein vakanter Posten neu besetzt worden. Der Nachfolger von Ulrich Bergmann als Sportlicher Leiter steht fest.

Als neuer Sportlicher Leiter übernimmt Fatih Erdogmus das Steuer. Erdogmus kennt den Verein, spielte für Türkgücü in der Jugend und beerbte vor kurzem Ulrich Bergmann bei Türkgücü München. Die Zeiten könnten schwerer kaum sein und gerade deshalb will Erdogmus anpacken. „Mir liegt der Verein sehr, sehr am Herzen“, sagt er im Gespräch mit FuPa Oberbayern/Fussball Vorort.

München – Türkgücü München steht (mal wieder) mit dem Rücken zur Wand. Sportlich ist die Mannschaft das abgeschlagene Schlusslicht in der Bayernliga Süd. Wirtschaftlich stehen die Münchner vor dem Aus. Wie die SZ berichtet, soll die Stadt München eine Klage eingereicht haben, die den Klub in große Schwierigkeiten bringen könnte. Wer soll das Schiff in solch schwierigen Zeiten auf Kurs halten?

Kein Wunder. Schon seit 2022 arbeitet der neue Sportliche Leiter im Verein. „Seit dem Absturz aus der 3. Liga bin ich wieder bei Türkgücü und habe verschiedene Rollen übernommen“, sagt Erdogmus und fügt an: „In der Rolle des Sportlichen Leiters bin ich ganz frisch.“ Mit Vorgänger Bergmann soll es zu keinem Disput gekommen sein. Erdogmus meint zum Abgang seines Vorgängers: „Es ist für beide Seiten besser, wenn Uli jetzt auch mal ein bisschen Zeit für sich hat.“

Bergmann hinterlässt dem neuen Mann in der Sportlichen Leitung eine Menge Arbeit. Zum einen ist da die erste Mannschaft, die natürlich Priorität hat. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga sollte es aufwärtsgehen, stattdessen ist Türkgücü das Schlusslicht in der Bayernliga Süd und hat bereits eine Trainerentlassung hinter sich. Zum anderen steckt auch die U19 tief in der Krise und ist Vorletzter der Landesliga Süd.

Priorität Nummer eins, ist ganz klar in die richtige Richtung zu wechseln und die Richtung heißt Klassenerhalt.

Fatih Erdogmus über seine Ziele bei Türkgücü München.

Erdogmus weiß um die Bedeutung der aktuellen Situation. „Ich habe bei Türkgücü die Sportliche Leitung übernommen, damit wir endlich in die Spur kommen und Schritte in die richtige Richtung machen“, sagt er. Zur aktuellen Situation rund um die Klage der Stadt München will der Sportliche Leiter keine Stellung nehmen. Klar ist aber: Die lodernden Störfeuer machen seine Aufgabe nicht leichter.

Und doch setzt sich Erdogmus klare Ziele: „Priorität Nummer eins, ist ganz klar die Richtung zu wechseln und die Richtung heißt Klassenerhalt.“ Der Rückstand auf die Relegationsplätze beträgt drei Punkte, das rettende Ufer liegt mit sieben Punkten Abstand schon in weiter Ferne. „Meine Aufgabe ist es in erster Linie, das Trainerteam um Ünal Tosun zu unterstützen. Wir tauschen uns täglich aus“, sagt der Sportliche Leiter weiter. Neben der ersten Mannschaft wolle er auch die U19 unterstützen, um auch dort den Klassenerhalt zu ermöglichen.

Erste Mannschaft und U19 in der Krise: Erdogmus steht vor schwierigen Aufgaben bei Türkgücü München

Eines ist sicher: Egal ob und wie es weiter geht, Türkgücü steht vor einer herausfordernden Zukunft. Sportlich befinden sich die wichtigsten Teams im Tabellenkeller, wirtschaftlich steht der Verein vor dem Aus. Vielleicht ist Erdogmus der richtige Mann, um Türkgücü endlich in ruhige Gewässer zu leiten.