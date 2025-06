Neuer Sportlicher Leiter für Lok Stendal: "Die perfekte Person"

Schon seit längerer Zeit kursierte der Name rund um das Stadion am Hölzchen. Inzwischen hat es der 1. FC Lok Stendal auch offiziell gemacht: Mit Artem Sikulski hat der Verbandsligist einen neuen Sportlichen Leiter gefunden.

Seit vier Jahren war der gebürtige Ukrainer erst als Spielertrainer und dann allein als Coach für den TuS Schwarz-Weiß Bismark verantwortlich. Vor seinem Wechsel zum Landesliga-Dino spielte Sikulski zwischen 2014 und 2016 selbst für den 1. FC Lok in der Verbandsliga. Schon im Winter hatte der 34-Jährige seinen Abschied aus Bismark zum Saisonende abgekündigt . Im Sommer nun führt der Weg nach neun Jahren zurück zum Stadion am Hölzchen. Zum Spielerprofil:

"Durch seine Philosophie und seine Sicht auf den Fußball in unserer Region wird er eine Bereicherung für den sportlichen Bereich in unserem Traditionsverein sein", schrieb der Club zur Rückkehr. "Über die Chance, die sportliche Leitung beim 1. FC Lok Stendal zu übernehmen und dem damit entgegengebrachtem Vertrauen vom Verein, bin ich sehr dankbar", erklärte Sikulski und weiter: "Meine Arbeitsweise skizzieren diese fünf Punkte: Strategie, lösungsorientiertes Denken, Teamplayer, Zuverlässigkeit und Transparenz."

Sikulski übernehme "eine gesunde, stabile Mannschaft, die aktuell die beste Saison seit dem Aufstieg in die Oberliga spielt", sagte der neue Sportliche Leiter. Dies sei "ganz klar der Verdienst" seiner Vorgänger Lars Streißenberger und Philip Poser, "denen ich meinen Respekt ausspreche", so Sikulski. In seiner Funktion sehe er sich als Bindeglied zwischen erster und zweiter Mannschaft sowie den A-Junioren: "Lok Stendal hat einen der besten Nachwuchsbereiche der Region. Meine Aufgabe sehe ich vor allem darin, junge Talente gezielt in die erste und zweite Mannschaft zu integrieren. "

Dieses Ziel verfolgt auch die Vereinsführung. "Mit der Verpflichtung von Artem ist die Hoffnung verbunden, unsere beiden Männermannschaften und unsere A-Junioren noch besser zu verbinden", erklärte Lok-Präsident Thomas Weise. Dabei gehe es darum, "eine gemeinsame Spielphilosophie weiter zu festigen und eine längere Bindung unserer eigenen Talente zu erreichen", so Weise. "Mit Artem haben wir meiner Meinung nach die perfekte Person für diese wichtige Position gefunden", fand auch der aktuelle Sportliche Leiter Philip Poser: "Er bringt von den mehrjährigen Erfahrungswerten in der Region, seiner fachlichen Kompetenz und seiner menschlichen Art alles mit, was für die optimale Besetzung dieser Rolle nötig ist."

