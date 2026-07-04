Neuer Sportdirektor für den VfR Regionalliga Südwest +++ Vrančić kommt +++ Wechsel auf der Position des Co-Trainers von red. · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Adnan Altinkaya

Der Fußball-Regionalligist VfR Mannheim stellt sich im sportlichen Bereich neu auf. Nach dem Weggang des Sportlichen Leiters Hakan Atik, haben die Rasenspieler Mario Vrančić als neuen Sportdirektor vorgestellt. Der ehemalige bosnische Nationalspieler bringt die Erfahrung einer langen Profikarriere mit nach Mannheim und tritt seine erste Station als Sportdirektor beim VfR an. Zu seinen ehemaligen Verein gehören der 1.FSV Mainz 05, der SC Paderborn, Darmstadt 98 oder auch Norwich City in England.

"Wir haben uns sehr intensiv mit dieser Personalie beschäftigt und sind überzeugt, dass Mario genau das Profil mitbringt, das wir gesucht haben", sagt Ali Ibrahimaj. Der VfR-Sportvorstand ergänzt, "Mario kommt nicht als klassischer Funktionär, sondern als jemand, der den Fußball gelebt hat." Der 37-Jährige ist voller Vorfreude für seine neue Aufgabe. Er sagt. "Für mich ist das eine sehr spannende Aufgabe und ein bewusster Schritt in ein neues Kapitel. Der VfR Mannheim ist ein traditionsreicher Verein mit großem Potenzial."

Indes gab es einen weiteren Wechsel im Trainerteam. Co-Trainer Timo Staffeldt hat aus privaten Gründen sein Amt niedergelegt und wird vorerst eine Pause vom Fußball einlegen. In seinen zwei Jahren beim VfR hat der ehemalige Bundesliga-Profi des Karlsruher SC mit dem Oberliga-Aufstieg und dem Erreichen des badischen Pokalfinals in diesem Sommer große Erfolge gefeiert. Sein Nachfolger als Co-Trainer unter Chefcoach Marcel Abele ist Stefano Maier. Der 33-Jährige hat als ehemaliger Innenverteidiger jahrelange Regionalliga-Erfahrung bei den Offenbacher Kickers und dem FC 08 Homburg vorzuweisen. Bei Wormatia Worms war zudem bereits Co-Trainer.