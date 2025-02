Neuer Sport- und Marketingmanager

Tasso ist kein Unbekannter in unserem Verein. Bereits in der Vergangenheit war er als Spieler für den TuS Eintracht aktiv und kennt die Strukturen und die Werte unseres Clubs bestens. Mit seiner langjährigen Erfahrung im Sport- und Marketingbereich bringt Tasso das nötige Know-how mit, um den Verein strategisch weiterzuentwickeln und auf sowie neben dem Platz optimal aufzustellen.

„Ich freue mich sehr, wieder Teil des Vereins zu sein und meine Erfahrung in dieser neuen Rolle einzubringen. Mein Ziel ist es, die sportliche Entwicklung weiter voranzutreiben und gleichzeitig den Verein auch in der Außendarstellung und Vermarktung noch stärker zu positionieren“, so Tasso über die neue Aufgabe.