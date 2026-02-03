Neuer Sponsor-Partner des VfB Goldenstädt

Die Allianz-Generalagentur von Uwe Hellriegel hat zum 01.01.2026 ihre Transformation zur Allianz-Hauptvertretung unter der Leitung von Fabian Brickwedde vollzogen. Nach beeindruckenden 35 Jahren im Dienst verabschiedet sich Uwe Hellriegel in den wohlverdienten Ruhestand. Während seiner langjährigen Karriere war er nicht nur ein geschätzter Agent, sondern auch ein treuer Sponsor und Förderer des VfB Goldenstädt.

Fabian Brickwedde, der bereits seit vielen Jahren Teil der Agentur ist, ist für viele Kunden und Partner kein Unbekannter. Er bringt umfassende Erfahrung und eine enge Verbundenheit zur Region mit. Gemeinsam mit Maik Kaiser, dem Vorsitzenden des VfB Goldenstädt, hat Fabian Brickwedde beschlossen, die erfolgreiche Zusammenarbeit fortzusetzen. Es ist ihm ein großes Anliegen, die Kinder- und Jugendarbeit in Goldenstädt weiterhin zu unterstützen und dem Verein den Rücken zu stärken, insbesondere bei anstehenden Herausforderungen.

Die Allianz-Hauptvertretung von Fabian Brickwedde ist unter folgender Adresse erreichbar: