Neuer Sponsor für Güldenstern Stade

Wir sprechen der Firma Stacon unseren herzlichen Dank für die Unterstützung in der kommenden Saison aus.

Die Stacon GmbH & Co. KG, mit Hauptsitz in Stade, ist ein regional etabliertes Unternehmen im Bereich Stahl- und Schlüsselfertigbau. In beiden Geschäftsbereichen verfügt das Unternehmen über eigene technische Abteilungen für Planung, Konstruktion, Fertigung, Montage sowie Bauleitung.

Mit einem Team von rund 60 qualifizierten Mitarbeitenden, realisiert Stacon sowohl anspruchsvolle als auch individuelle Kundenprojekte auf höchstem Qualitätsniveau. Die Umsetzung dieser Projekte wird unter anderem durch die modernen, umfangreich ausgestatteten Fertigungsanlagen ermöglicht.