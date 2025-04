Neuer Spitzenreiter TSV Pfedelbach reist zum Dritten TG Böckingen

Am Ostermontag steht der 27. Spieltag der Bezirksliga Franken an, der mit mehreren spannenden Begegnungen aufwartet. Der TSV Pfedelbach will seine Spitzenposition verteidigen, während im Abstiegskampf wichtige Punkte auf dem Spiel stehen. Die Zuschauer können sich auf hochklassige Partien freuen, in denen der Kampf um den Aufstieg und die Vermeidung des Abstiegs intensiv weitergeht. Hier erhaltet ihr den Überblick aller Begegnungen des 27. Spieltags der Bezirksliga Franken. Mit einem Klick auf die Partie gelangt ihr zum Spiel: