Neuer Spitzenreiter Offenbach trifft auf Aufsteiger Kaiserslautern II

Mit neun Punkten und einem Torverhältnis von 7:2 Toren führt der OFC die Tabellenführung in der Regionalliga Südwest an. Zuletzt gelang das den Kickers in der Hinrunde der Saison 2024/25, bevor die TSG 1899 Hoffenheim II damals vorbeizog und aufstieg. Die Mannschaft von Cheftrainer Mark Zimmermann untermauerte ihre Form zuletzt vor 5.838 Zuschauern mit einem 3:1-Heimsieg gegen die U23 des FSV Mainz 05 II. Dabei trafen Benedikt von Hagen (3.), Maximilian Schmid (16.) und Kristjan Arh Cesen (80.) für Offenbach, ehe Emanuel Marincau (85.) verkürzte. In der Offensive verteilt sich die Torgefahr bisher gleichmäßig: Maximilian Schmid, Benedikt von Hagen und Maximilian Wolfram erzielten jeweils zwei Saisontore.

Zur weiteren Stabilisierung des Kaders verpflichteten die Kickers mit Jakob Lewald einen 1,94 Meter großen Innenverteidiger. Der 27-Jährige wurde beim SV Werder Bremen ausgebildet und bringt die Erfahrung aus 144 Drittligaspielen mit an den Bieberer Berg. Zuvor stand Lewald beim SV Wehen Wiesbaden unter Vertrag und sammelte zudem bei Drittligisten wie dem FC Viktoria 1889 Berlin, dem SV Sandhausen und SG Dynamo Dresden Spielpraxis.

Gegnerische Defensive sucht nach Stabilität

Der 1. FC Kaiserslautern II kehrte nach zehn Jahren in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar als Meister in die Regionalliga zurück, nachdem sich die Pfälzer mit drei Punkten Vorsprung auf den FK 03 Pirmasens durchgesetzt hatten.

In der Aufstiegssaison zeichnete sich die Mannschaft vor allem durch die beste Abwehr der Liga (38 Gegentreffer in 34 Spielen) und ihre Auswärtsstärke aus. In der aktuellen Regionalliga-Spielzeit belegt das Team von Trainer Alexander Bugera mit zwei Punkten und 3:8 Toren Rang 16.

Nach einer 0:5-Niederlage gegen die SGV Freiberg Fußball, einem 3:3-Remis gegen den FC-Astoria Walldorf und dem jüngsten 0:0 gegen den TSV Steinbach Haiger wartet die U21 noch auf den ersten Sieg. Im kommenden Spiel fehlt David Schramm nach einer Gelb-Roten Karte in der 90. Minute.

Prominente Einzelspieler und positive Gesamtbilanz

Im Kader der Lauterer stehen dabei erfahrene Akteure sowie prominente Nachwuchskräfte, um den Klassenerhalt in der Regionalliga zu sichern.

So auch Kapitän Jean Zimmer (32), der zweimal Zweitligameister wurde, mit dem FCK im DFB-Pokalfinale stand und die Rückkehr in die 2. Bundesliga begleitete.

Im Mittelfeld agiert der 17-jährige U17-Nationalspieler Dion Hofmeister, der bereits drei Kurzeinsätze in der 2. Bundesliga absolvierte und beim 3:3 gegen Walldorf traf, während im Tor der deutsche U19-Nationaltorhüter Kanga zum Einsatz kommt.

Im direkten Vergleich spricht die Statistik für die Hessen: In bislang 14 Duellen siegte der OFC sechsmal, fünf Partien endeten unentschieden und dreimal gewann Kaiserslautern II bei 18:14 Toren für Offenbach.

Das letzte Aufeinandertreffen in der Saison 2016/17 endete auf dem Bieberer Berg mit einem 1:0-Heimsieg und in Kaiserslautern torlos 0:0.

Anstoß der Begegnung des vierten Spieltags ist am Freitag um 19:00 Uhr.