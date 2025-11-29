Neuer Spielort und Kickstar Cup erstmals in Rutesheim

Kickstar Cup

Der KICKSTAR CUP U15 2025 findet erstmals in Rutesheim statt

Der diesjährige KICKSTAR CUP für U15-Teams findet am 20. Dezember 2025 ab 15:00 Uhr erstmals in Rutesheim statt. Nachdem das Turnier in den vergangenen Jahren gemeinsam mit dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen ausgetragen wurde, übernimmt nun der SKV Rutesheim die Ausrichtung – und verspricht optimale Rahmenbedingungen sowie einen noch reibungsloseren Ablauf.

Auch in diesem Jahr ist das Teilnehmerfeld hochkarätig besetzt. Das Turnier genießt längst einen exzellenten Ruf, was unter anderem an der großen Reichweite von Influencer und Athletiktrainer Alex Veith liegt. Mit über 650.000 Followern auf Instagram und TikTok sorgt er dafür, dass sich immer wieder Top-Nachwuchsteams anmelden. Die Halbfinalspiele werden zudem live auf dem TikTok-Kanal „Alex Veith Athletics“ übertragen.

Organisator Pantelis Diamantidis zeigt sich im Vorfeld optimistisch:

„Wie schon im Januar ist der KICKSTAR CUP auch diesmal wieder mit sehr guten Teams besetzt – wirklich ein starkes Teilnehmerfeld. Ich denke, dass es auf jeden Fall ein tolles Turnier wird, genauso wie in den vergangenen Jahren! Früher haben wir es gemeinsam mit dem FSV 08 Bietigheim-Bissingen stattfinden lassen, jetzt läuft in Rutesheim alles ein wenig unkomplizierter ab. Wir freuen uns auf das hochklassige Turnier und laden alle Fußball begeisterte rechtherzlich ein.

Die Vorfreude wächst – und alles deutet darauf hin, dass der KICKSTAR CUP U15 2025 erneut ein echtes Highlight im Nachwuchsfußballkalender wird.