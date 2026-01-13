Neuer Spielertrainer beim SV Seebarn

Der SV Seebarn freut sich über die Verpflichtung eines neuen Spielertrainers. Marvin Weigl wechselt vom SV Schwarzhofen zum SV Seebarn und übernimmt ab sofort das Training der 1. Herrenmannschaft. Vorstand Andreas Schneeberger und Abteilungsleiter Manfred Ring stellen den neuen Spielertrainer vor.

Mit Weigl will der SV guten Fußball spielen und in der A-Klasse weiter vorne mit dabei sein. Mannschaft, Betreuer und Fans freuen sich ebenfalls sehr auf den Neuzugang.