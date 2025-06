Neuer Spieler bei der HSG und der Trainer bleibt

Während die Mannschaft der Holzheimer SG nach dem Sieg am letzten Spieltag bei den VSF Amern auf Mallorca den ersten Aufstieg in die Oberliga Niederrhein der Vereinsgeschichte gefeiert hat, feilte die sportliche Leitung des Vereins weiter am Kader für die kommende Saison. Ergebnis ist die nächste Neuverpflichtung. Vom bisherigen Ligakonkurrenten ASV Süchteln kommt der 22 Jahre alte Mittelfeldspieler Jonas Theuerzeit nach Neuss.

Wobei der junge Mann vor seiner Zeit in Süchteln schon auf interessante Stationen zurückblicken kann. Einen Teil seine Ausbildung genoss er bei Borussia Mönchengladbach, danach wechselte er in die U19 des niederländischen Zweitligisten VVV Venlo, für den er sogar zweimal in der Profimannschaft zum Einsatz kam. In der gerade beendeten Landesliga-Saison lief er für Süchteln allerdings nur sechsmal auf, wobei ihm eine Torvorlage gelang. „Jetzt geht er mit uns den nächsten Schritt, Jonas geht mit der HSG in die Oberliga. Wir freuen uns riesig, dass er unser schwarz-weißes Trikot tragen wird und unser Team in der neuen Liga verstärkt“, teilten die Holzheimer mit.

Einig ist sich die HSG übrigens inzwischen auch mit Erfolgscoach Jesco Neumann und seinem Trainerteam (Christian Langner, Tim Nehrbauer, Sascha Polensky). Der Mann, der Hamid Derakhshan im November abgelöst und mit der Mannschaft eine letztlich erfolgreiche Aufholjagd gestartet hatte, wird die Mannschaft auch in der Oberliga betreuen. Die weitere Zusammenarbeit, so hieß es aus dem Verein, soll nun zeitnah auch vertraglich fixiert werden.