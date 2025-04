Neuer spielender Co-Trainer, Verlängerungen und Neuzugänge

Trotz aktuell bitterer Diagnose – Mittelhandfraktur – gibt es gute Nachrichten von unserem Torspieler David Heindl: David bleibt auch in der kommenden Saison Teil unseres Teams! Unser starker Rückhalt zwischen den Pfosten hat uns mit seinen Paraden schon unzählige Male wichtige Punkte in der Bezirksliga gesichert. Umso mehr freuen wir uns, dass er auch künftig das Tor für uns sauber halten will! Gute Besserung, David – wir zählen die Tage bis zu deinem Comeback!

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

SSV Rübgarten (Kreisliga B4 Alb)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Gligor Simic verstärkt die Defensive

Der SSV Rübgarten freut sich, einen weiteren Neuzugang in seinen Reihen begrüßen zu dürfen: Gligor Simic schließt sich im Sommer den Schneggen an und bringt jede Menge Mentalität und Zweikampfstärke mit in die Innenverteidigung. Seine fußballerische Laufbahn begann Simic in der Jugend der Young Boys Reutlingen, bevor er bei Croatia Reutlingen erste Schritte im Aktivenbereich machte. Zuletzt war er für den TSV Riederich im Einsatz. Jetzt schlägt er ein neues Kapitel auf – beim SSV Rübgarten. Wir freuen uns riesig, Gligor bei uns begrüßen zu dürfen und sind sicher: Mit ihm gewinnt unsere Defensive an Stabilität und Leidenschaft.

+++

Ihr habt auch News oder Besonderheiten? Dann schreibt uns gerne per E-Mail an wuerttemberg@fupa.net oder über Instagram an @fupa_wuerttemberg

+++

TSG Hofherrnweiler-Unterrombach (Verbandsliga Württemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Vertragsverlängerung bei der TSG!

Der Defensivspezialist, der im Sommer 2024 vom SV Neresheim zu uns nach Aalens Weststadt wechselte, wird auch in der kommenden Saison das Trikot der TSG tragen. Nach einer längeren Verletzung konnte Josip erst in der Rückrunde wieder auf dem Platz stehen – und ist seitdem wieder ein fester Bestandteil der Elf von Patrick Faber und Bastian Heidenfelder. Wir freuen uns sehr über seine Verlängerung! „Josip ist ein wichtiger Teil unseres Teams – auf und neben dem Platz. Wir freuen uns, dass er bei uns am Sauerbach bleibt und hoffen, dass er in der neuen Saison verletzungsfrei durchstarten kann!“

+++

TSB Abtsgmünd (Kreisliga A2 Ostwürttemberg)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Marcel Klenk wird spielender Co-Trainer!!

Die TSG Abtsgmünd freut sich, Marcel Klenk vom FC Schechingen als spielenden Co-Trainer begrüßen zu dürfen. Der 29-jährige Mittelfeldspieler wird ab Sommer Christian Bihlmaier zur Seite stehen. „Ich freue mich riesig auf den Verein und meine Aufgabe als spielender Co-Trainer. Die Gespräche mit der Abteilungsleitung und Christian haben mich absolut überzeugt diesen Schritt zu gehen und den neu eingeschlagenen Weg der TSG mitzugestalten.“ so der Neuzugang. Der TSG ist es somit gelungen einen Topspieler der Kreisliga A1 zu verpflichten. Der flexible Mittelfeldspieler ist bei seinem Heimatverein FC Schechingen seit Jahren ein absoluter Leistungsträger. Darüber hinaus bringt er Erfahrung in der Landesliga (SV Neresheim) und in der Bezirksliga (SV Wittendorf) mit. Abteilungsleiter Dietmar Knauer: „Mit Marcel haben wir unsere absolute Wunschlösung als Co-Trainer bekommen. Mit seiner Erfahrung und Klasse wird er auf unserem weiteren Weg eine entscheidende Säule bilden. Auch menschlich harmonierte es vom ersten Gespräch an hervorragend. Wir sind glücklich, dass er sich für die TSG entschieden hat und freuen uns auf eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.“ Marcel ist bei der TSG kein unbekanntes Gesicht. Schon in seiner Jugendzeit spielte er vier Jahre lang bei der damaligen SGM Abtsgmünd/Schechingen. Auch nach seiner aktiven Zeit in der Jugend riss der Kontakt nie ab, und man blieb stets in Verbindung. Die gesamte Abteilung Fußball schätzt sich glücklich, dass Marcel sich für die TSG entschieden hat und wünscht ihm eine erfolgreiche und verletzungsfreie Zeit in Abtsgmünd.

Nico Rahmig wechselt zur TSG!!

Die TSG Abtsgmünd kann den nächsten Neuzugang für die neue Saison verkünden. Der 20-jährige Nico Rahmig wechselt vom Ligakonkurrenten TSV Westhausen ins Kochertal. Nico wechselte in der letzten Saison aus der Jugend der TSG Hofherrnweiler nach Westhausen. Hier konnte er sich auf Anhieb in die Stammelf spielen und war eine tragende Säule in der Mannschaft. Der torgefährliche offensive Mittelfeldspieler ist überzeugt vom Abtsgmünder Weg mit jungen und talentierten Spielern und entschied sich sehr zur Freude der Verantwortlichen für einen Wechsel zur TSG. Doch nicht nur sportliche Gründe spielten bei diesem Schritt eine Rolle. Eine Besonderheit dieses Wechsels ist die Wiedervereinigung mit einem seiner besten Freunde Leon Honigmann. Bereits in Hofherrnweiler spielten beide mehrere Jahre zusammen. Leon war daher maßgeblich an diesem Transfer beteiligt. Nico betont: „Die Verantwortlichen konnten mich relativ schnell von einem Wechsel nach Abtsgmünd überzeugen. Auch in den Spielen gegen die TSG habe ich sofort das enorme Potenzial des Teams gesehen. Natürlich spielte Leon bei dieser Entscheidung ebenfalls eine sehr wichtige Rolle. Unser Ziel war es immer im Aktivenbereich wieder zusammenspielen zu können. Daher freue ich mich auf die kommenden Jahre gemeinsam mit Leon und der gesamten TSG.“ Abteilungsleiter Dietmar Knauer zeigt sich begeistert: „Nico bringt alles mit was es braucht: Technik, Schnelligkeit und vor allem den richtigen Charakter. Wir sind überglücklich, dass er sich für einen Wechsel nach Abtsgmünd entschieden hat. Ich bin sicher, dass er sich schnell bei uns einleben wird und bin überzeugt davon, dass wir durch ihn unsere Offensive nochmal auf ein anderes Level anheben können.“

+++

TSV Köngen (Bezirksliga Neckar/Fils)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Unser Mittelfeld-Allrounder Kimi Hindennach bleibt den Fuchsgrubenkickern auch in der Saison 2025/2026 erhalten. Kimi spielt kommendes Jahr seine dritte Saison in Köngen. Durch seinen Fleiß und Ehrgeiz hat er sich zum Stammspieler entwickelt und ist variabel auf vielen Positionen einsetzbar. Trotz seines noch jungen Alters hat er sich schnell eine Robustheit bei den Aktiven erarbeitet. Mit seinen zudem hohen technische Fähigkeiten machen aus ihm einen kompletten Spieler. Wir freuen uns Kimi auch in Zukunft in der Fuchsgrube in Grün-Weiß spielen zu sehen.

+++

SV Hegnach (Frauen-Regionalliga Süd)

Das teilt der Verein auf Instagram mit:

Auch Heidi bleibt dem SVH erhalten! Heidi kam vor der Saison zu uns und hat sich seitdem großartig entwickelt. Mit ihrer positiven Art und ihrem unermüdlichen Einsatz auf dem Platz ist sie zu einem wichtigen Bestandteil des Teams geworden und stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft. Wir freuen uns riesig, dass sie weiterhin Teil unseres Teams bleibt!