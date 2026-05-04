Neuer spielender Co-Trainer in der Bezirksliga und Kreisliga-Rückkehr

– Foto: Carsten Trebuth

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Solche Rückkehrer verleihen einer Mannschaft oft mehr als nur sportliche Qualität. Nico Hägele kennt den Verein, das Umfeld und die Menschen – und bringt damit neben seinen Fähigkeiten im Tor auch ein Stück Vertrautheit zurück. Für Pfahlheim ist das ein wichtiger Baustein in der Kaderplanung. Der SVP gewinnt einen Keeper, der nicht erst ankommen muss, sondern sofort Teil des Ganzen ist. In Pfahlheim verbindet sich mit seiner Rückkehr die Hoffnung auf Stabilität, Sicherheit und einen gelungenen Neustart im vertrauten rot-weißen Trikot.

Der SV Pfahlheim begrüßt zur neuen Saison ein vertrautes Gesicht zurück im Verein. Mit Nico Hägele kehrt ein Torhüter vom SF Dorfmerkingen zum SVP zurück und übernimmt künftig wieder Verantwortung zwischen den Pfosten.

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TSV Jesingen

Der TSV Jesingen setzt in der Bezirksliga Neckar/Fils den nächsten markanten Schritt in seiner Kader- und Trainerplanung. Mit Dominik Schöll kommt ein erfahrener Defensivspieler vom SC Geislingen nach Jesingen – und übernimmt dort nicht nur auf dem Platz Verantwortung, sondern auch in einer erweiterten Rolle als Spieler-Co-Trainer.

Schon die Zahlen seiner Laufbahn verleihen dieser Verpflichtung Gewicht. 238 Spiele, dazu eine bemerkenswert saubere Bilanz in Sachen Platzverweise, stehen für Konstanz, Verlässlichkeit und ein Spiel, das von Kontrolle geprägt ist. Dominik Schöll bringt Landesliga-Erfahrung mit und gilt als Spieler, der Zweikampfstärke, Ruhe am Ball und eine ausgeprägte Siegermentalität vereint. Genau diese Eigenschaften machen ihn für Jesingen interessant.

Besonders bedeutsam ist jedoch seine Doppelfunktion. Als Spieler-Co-Trainer soll Schöll nicht nur die Defensive stabilisieren, sondern auch im neuen Trainerteam einen zentralen Part einnehmen. Damit verpflichtet der TSV keinen gewöhnlichen Neuzugang, sondern eine Persönlichkeit, die sportliche Qualität mit Führungsstärke und Fußballverstand verbindet. Auf und neben dem Platz soll er helfen, die Mannschaft weiterzuentwickeln und dem Team zusätzliche Struktur zu geben.

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