Neuer spielender Co-Trainer des Kreisligisten kommt aus dem Ausland

Die Saison ist vorbei – und wie fast jedes Jahr heißt es für uns auch diesmal Abschied nehmen. Einige unserer Spieler hängen ihre Fußballschuhe an den Nagel, andere bleiben uns glücklicherweise in neuer Rolle erhalten. Dominik Enderle beendet nach vielen Jahren in unseren Farben seine Karriere. Danke Dome, für deinen unermüdlichen Einsatz und deine Leidenschaft auf dem Platz! Unser langjähriger Kapitän Julian Kübler wechselt neben das Feld: Er beendet ebenfalls seine aktive Laufbahn und übernimmt die Rolle des stellvertretenden Abteilungsleiters. Danke Kübi – viel Erfolg und Freude in deiner neuen Aufgabe! Nikita Sokolkov wird nach seiner Rückkehr im letzten Jahr künftig nur noch als Zuschauer dabei sein. Danke für die gemeinsame Zeit, Gorba! Unser Innenverteidiger Florian Reichenzer verabschiedet sich nach seinem einjährigen Comeback erneut in den fußballerischen Ruhestand. Danke, Flo, für deinen Einsatz in all den Jahren! Nach neun Jahren als Rückhalt im Tor beendet Timo Schubert seine Karriere. Er bleibt der TSG als Vorstand im Hauptverein erhalten. Alles Gute und viel Erfolg, Schubse! Timo Pentzin konnte verletzungsbedingt in dieser Saison leider nicht mehr auflaufen. Er beendet nun seine aktive Zeit, bleibt uns aber im Social-Media-Team und der sportlichen Leitung erhalten. Wir freuen uns auf die neue Saison mit dir, Harry! Güven Kömür beendet ebenfalls seine Karriere. Auch wenn du diese Saison verletzungsbedingt nur selten zum Einsatz kamst – wir werden dich vermissen. Danke Güven! Ein großes Dankeschön an euch alle, dass ihr unsere blau-weißen Farben so viele Jahre mit Stolz getragen habt. Wir wünschen euch nur das Beste und freuen uns, euch künftig neben dem Platz wiederzusehen!

Weitere Veränderungen: