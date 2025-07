Neuer Schwung nach Rekordsaison

Die SG Kleinalmerode/Hundelshausen/Dohrenbach hat in der vergangenen Saison Vereinsgeschichte geschrieben. Nach dem fünften Platz in der Verbandsliga Hessen Nord geht es nun darum, frisches Personal zu integrieren – und auf dem Erreichten aufzubauen.

„Sehr zufrieden“, so fällt das Fazit von Teammanager Stefan Küllmer zur vergangenen Spielzeit aus. „Die Erwartungen in der letzten Saison wurden übertroffen und unsere SG hat das erfolgreichste Jahr der Vereinsgeschichte geschrieben.“ Vor allem der fünfte Tabellenplatz sorgte für viel Anerkennung – intern wie extern.

Einzelspieler öffentlich zu loben, liegt Küllmer eigentlich fern. „Wir in unserem Verein kommen über die Gemeinschaft und das Kollektiv, das ist mittlerweile auch verbreitet und bekannt.“ Dennoch hebt er zwei Akteure hervor: Tim Demus, der in allen 32 Saisonspielen durchspielte und „auf einem wahnsinnigen Niveau“ agierte, sowie Johannes Löser, der sich in seinem ersten Jahr unverzichtbar machte.

Als Favoriten im Aufstiegsrennen nennt Küllmer die Absteiger SV Steinbach und FSV Wolfhagen sowie die SG Bad Soden/Salmünster.

Veränderungen auf und neben dem Platz

Auch abseits des Rasens bewegt sich einiges. Der geplante Kunstrasenplatz in Kleinalmerode bleibt ein Thema, gestaltet sich laut Küllmer aber „weiterhin schwierig“. Zudem gab es einen Wechsel an der Vereinsspitze: Fritz Werner, Präsident und Mitbegründer der SG, hat sein Amt zum 1. Juni an Arne Jatho übergeben. Ein weiteres Highlight steht Anfang August an: Vom 1. bis 3. August findet in Hundelshausen erneut das SG-Jugendcamp statt – unterstützt von Frank Nass und der Knappenschmiede des FC Schalke 04.