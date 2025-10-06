Neuer Schwung für die Saison 2025/26 DFB-Stützpunkte in Ostbayern starten mit frischer Trainingsstruktur

Mit Beginn der Saison 2025/26 stellen die DFB-Stützpunkte in Ostbayern die Weichen neu. Neben der bewährten Grundidee, jungen Talenten aus den Vereinen der Region zusätzliche Förderung zu bieten, stehen in der neuen Spielzeit vor allem eine neue Trainingsstruktur, Individualisierung und Persönlichkeitsentwicklung im Vordergrund. Das Talentförderprogramm des Deutschen Fußball-Bundes, das bundesweit über 340 Stützpunkte umfasst, verfolgt das Ziel, Spielerinnen und Spieler im Alter von 11 bis 15 Jahren gezielt in Technik, Spielintelligenz und Mentalität weiterzubringen.

Auch in Ostbayern werden in der neuen Saison wieder zahlreiche Talente erwartet, die regelmäßig an den Trainingsmaßnahmen teilnehmen. Die etwa 600 jungen Nachwuchsspieler, darunter etwa 60 Spielerinnen, werden von über 50 DFB-Stützpunkttrainern an 15 Standorten trainiert, die sich auf Niederbayern, die Oberpfalz sowie Mittelfranken verteilen. Diese Talente profitieren nicht nur von einem klaren Förderkonzept und modernen Inhalten, sondern auch von einem Umfeld, das Eltern, Vereine und Schule aktiv mit einbindet. Ergänzt wird die Arbeit durch sportwissenschaftliche Testungen, Austauschformate mit den Vereinstrainern und ein umfangreiches Wettkampfprogramm mit Vergleichsspielen und Turnieren.

Das Stützpunkttraining dauert künftig länger und wird dadurch noch intensiver. Neben dem regulären Training, das wie zuvor über 90 Minuten geht, wird künftig eine 30-minütige „Entwicklungszeit“ vor dem eigentlichen Trainingskern stattfinden. In dieser Phase geht es gezielt um Individualisierung: Die Talente können persönliche Schwerpunkte aussuchen, in Kleingruppen trainieren, individuelle Hausaufgaben durchführen und so eigenständig an ihren Stärken und Schwächen arbeiten. Neben geführten Technikblocks durch die Honorartrainer gibt es auch zahlreiche Freistationen, die die Eigenverantwortlichkeit der Kinder fordert und fördert. Die Entwicklungszeit enthält auch Elemente des Ball-Mastery, um die Ballbeherrschung, Beidfüßigkeit und Koordination nachhaltig zu verbessern.

Eine weitere entscheidende Neuerung: Alle Talente der U12 bis U15 trainieren künftig parallel und zeitgleich, was zu enormen Synergien führt. Die Trainerteams können die Gruppen flexibel einteilen – sei es nach Entwicklungsstand (Stichwort relativer Alterseffekt und Bio-Banding), nach Spielpositionen, um positionsspezifische Techniken gezielt zu schulen oder schlichtweg nach Leistungsparametern. So entsteht eine Trainingsumgebung, die nicht mehr starr am Jahrgang orientiert ist, sondern viel passgenauer auf die Bedürfnisse der Kinder eingehen kann und Kinder weder unter- noch überfordert. Und vor allem auch Anreize bietet: die Gruppen werden Woche für Woche neu gebildet und sorgen damit für eine positive Anspannung und Motivation.



Mehr Eigenständigkeit und Eigenverantwortung

Neben der längeren Trainingszeit und dem parallelen Trainieren aller Jahrgänge setzt die neue Struktur auf die Förderung von Eigenmotivation, Resilienz und Selbstverantwortung. Junge Spielerinnen und Spieler sollen lernen, Probleme wieder stärker selbst zu lösen und dabei zu resilienteren Persönlichkeiten heranzuwachsen. Die Trainer greifen weiterhin ein, wo es nötig ist, treten aber bewusst häufiger in die Beobachterrolle. Phasen mit durch die Trainer geführten Übungen und Spielformen wechseln sich mit Freistationen „ohne“ Trainer ab. So haben die Kinder die Chance, sich selbständig mit Herausforderungen auseinanderzusetzen und eigene Lösungen zu entwickeln. Gleichzeitig werden sie dazu ermutigt, Übungen nicht nur am Montag im Stützpunkttraining umzusetzen, sondern regelmäßig auch im Vereinstraining und im Eigentraining zu Hause zu wiederholen.



Stationstraining nach der Trainingsphilosophie Deutschland

Das 90-minütige „Kerntraining“ ist als Stationsbetrieb aufgebaut. Dabei werden moderne Inhalte aus der „Trainingsphilosophie Deutschland“ umgesetzt: Im Mittelpunkt stehen intensive Spielsituationen im 1-gegen-1, 2-gegen-2 sowie Kleingruppen- und Spielformen bis maximal 4-gegen-4 oder 5-gegen-5. Diese Spielformen sind nicht nur spielnah, sondern garantieren auch viele Ballkontakte, schnelle Entscheidungen, zahlreiche Zweikämpfe und Torabschlüsse sowie eine hohe Aktivität aller Spielerinnen und Spieler. Ziel dieser Änderungen ist es, Technik, Kreativität, Spielverständnis, Eigenständigkeit und Resilienz gleichermaßen zu fördern. Für die Talente in Ostbayern beginnt damit eine spannende Saison, in der sportliche Entwicklung und persönliche Reife eng miteinander verbunden sind.