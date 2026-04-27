Neuer Schwung beim SVO: Trainerwechsel zeigt Wirkung von Sercan Cinar · Heute, 01:03 Uhr · 0 Leser

Im wegweisenden Duell des Abstiegskampfs gastierte der Tabellenelfte, der SV Olympiadorf München, beim Zehnten und Relegationsplatzierten, dem TSV 1860 Rosenheim II. In einer intensiven Anfangsphase gelang es zunächst keiner Mannschaft, die Spielkontrolle vollständig zu übernehmen. Für Diskussionsstoff sorgten zwei strittige aber nicht eindeutige Elfmetersituationen – eine auf jeder Seite. Schiedsrichter Jakob Heiß entschied sich in beiden Fällen gegen einen Pfiff und bewies in dieser abstiegsgeprägten Partie das nötige Fingerspitzengefühl.

Nach dem Seitenwechsel wurde das Team von Coach Dominik Stroh-Engel mutiger und spielbestimmender. Die SVO-Defensive hielt jedoch mit viel Mut und Willen dagegen und konnte mehrere gefährliche Standardsituationen entschärfen. In der Offensive belohnten sich die Münchner schließlich: Nach einem gekonnten inversen Lauf von Eron Gashi bediente dieser den einlaufenden Cansin Imren, der eiskalt zum 0:1 abschloss. Nur wenig später legte Olympiadorf nach: Eine Hereingabe von Imren fand Arthur Feder, der zum vorentscheidenden 0:2 traf. Obwohl die Rosenheimer weiterhin viel für das Spiel taten, fehlte ihnen das nötige Quäntchen Glück, das an diesem Tag aufseiten der Münchner lag. In der 65. Minute machten die „Nahas-Brüder“ den Sack endgültig zu: Nach einer Vorlage von Andreas Nahas erhöhte sein Zwillingsbruder Julian Nahas auf 0:3.