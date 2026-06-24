Neuer Schnapper für die SpVg.! ⚽️🔴⚪️🔵

V.l. der eine von GUGI‘s & Fabian Wogirz – Foto: keine Ahnung

Marco Müller spielt aktuell den Weihnachtsmann und öffnet gefühlt jeden Tag ein neues Türchen. Hinter dem heutigen Türchen verbirgt sich ein alter Bekannter auf der Torwartposition.

„Keine Ahnung, wie der Müller das macht, aber er macht es verdammt gut“, scherzt Geschäftsführer Florian Kohnke über die erfolgreiche Kaderplanung.

Von der SuS Gohr wechselt mit Fabian Wogirz nicht nur ein ehemaliger Gustorfer zurück an die alte Wirkungsstätte, sondern auch ein äußerst erfahrener Schlussmann. „Fabian war, genau wie unsere anderen Neuzugänge, die absolute Wunschlösung und passt menschlich wie sportlich hervorragend in unser Team“, erklärt Marco Müller.



Die SpVg. Gustorf-Gindorf freut sich, mit Fabian Wogirz einen weiteren erfahrenen Neuzugang für die bevorstehende Jubiläumssaison präsentieren zu können und heißt ihn herzlich willkommen. 💙🤍❤️🥅⚽️