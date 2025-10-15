Neuer Saison-Torrekord

Der Kreis der Verfolger wird langsam kleiner. Jork ist nun raus, auch Deinste kam beim 3:9 in Wischhafen gegen den FC II mächtig unter die Räder. Hier gelangen Torjäger Michel Rudolph sogar fünf Tore. Das ließ Jannik Martens vom FC Mulsum/Kutenholz III nicht auf sich sitzen, denn der schoss beim 13:1 gegen den FC Wischhafen/Dornbusch III sogar sieben Mal ins Netz. Dagegen war das 5:1 des Tabellenzweiten SG Lühe III über den TSV Großenwörden II schon fast langweilig.

Gleich zwei Topspiele gibt es am kommenden Wochenende, wenn der TuS Bützfleth II den FC Mulsum/Kutenholz III empfängt und der FC Wischhafen/Dornbusch II und III aufeinandertreffen.