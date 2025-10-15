Neuer Saison-Torrekord

Die Leistungsunterschiede in der 4. Kreisklasse machten sich am 7. Spieltag wieder mehr als deutlich bemerkbar. Tabellenführer TuSV Bützfleth II ist an der Spitze kaum zu stoppen, gewann beim TuS Jork II überraschend hoch mit 11:1. Je viermal trafen Janis-Fabian Jungclaus und Bahattin Yilmaz.
Der Kreis der Verfolger wird langsam kleiner. Jork ist nun raus, auch Deinste kam beim 3:9 in Wischhafen gegen den FC II mächtig unter die Räder. Hier gelangen Torjäger Michel Rudolph sogar fünf Tore. Das ließ Jannik Martens vom FC Mulsum/Kutenholz III nicht auf sich sitzen, denn der schoss beim 13:1 gegen den FC Wischhafen/Dornbusch III sogar sieben Mal ins Netz. Dagegen war das 5:1 des Tabellenzweiten SG Lühe III über den TSV Großenwörden II schon fast langweilig.
Gleich zwei Topspiele gibt es am kommenden Wochenende, wenn der TuS Bützfleth II den FC Mulsum/Kutenholz III empfängt und der FC Wischhafen/Dornbusch II und III aufeinandertreffen.