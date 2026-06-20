Neuer Rückhalt: VfB Krieschow holt Torwart vom Meister

– Foto: Roy Fischer

Der VfB 1921 Krieschow rüstet sich für die kommende Spielzeit. Mit der Verpflichtung des 22-jährigen Torhüters Dominik Müller vom 1. FC Frankfurt sichert sich der Verein einen ehrgeizigen Schlussmann, der trotz seiner Jugend bereits auf beachtliche Erfahrung im Männerbereich zurückgreifen kann und die Qualität im Kader weiter anheben soll.

Der VfB 1921 Krieschow treibt seine Personalplanungen für die Saison 2026/2027 in der NOFV-Oberliga Süd zielsicher voran. Als Neuzugang präsentieren die Verantwortlichen den Torhüter Dominik Müller, der vom 1. FC Frankfurt, dem Meister der Brandenburgliga und Aufsteiger in die Oberliga, wechselt. Mit diesem Transfer gewinnt das Team einen ehrgeizigen und entwicklungsfähigen Schlussmann, der das Torhüterteam qualitativ spürbar verstärken wird.

Früher Sprung in den Herrenfußball

Seine fußballerische Ausbildung durchlief der 22-Jährige in der Nachwuchsabteilung des 1. FC Frankfurt. Anders als viele seiner Spieler sammelte er jedoch schon überaus früh wertvolle Spielpraxis im Männerbereich. Seit seinem Debüt bei den Herren hat sich Müller kontinuierlich und nervenstark weiterentwickelt. Inzwischen blickt er auf die beeindruckende Zahl von weit über 130 Pflichtspieleinsätzen im Herrenfußball zurück.

Verlässliche Größe in der Brandenburgliga

In den vergangenen Jahren etablierte sich der junge Schlussmann als feste Größe zwischen den Pfosten des 1. FC Frankfurt. Vor allem in der Brandenburgliga stand er regelmäßig auf dem Platz und bot seiner Mannschaft einen sicheren Rückhalt. Eine besondere Reifeprüfung legte er bereits in seiner Zeit als A-Junior ab, als er unerschrocken Verantwortung übernahm und erste prägende Erfahrungen in der NOFV-Oberliga der Männer sammeln durfte.

Glanzvolle Auftritte im Derby

Diese frühe Konfrontation mit dem Herrenbereich verleiht ihm eine bemerkenswerte Routine, die bei Torhütern seines Alters eine Seltenheit darstellt. Auch in der abgelaufenen Saison rief er seine Leistung konstant ab. Wie viel Potenzial in ihm steckt, zeigte er nicht zuletzt im prestigeträchtigen Derby gegen FSV Union Fürstenwalde, als er seine sportliche Klasse gleich mehrfach eindrucksvoll unter Beweis stellte. Der VfB Krieschow darf sich auf einen Torhüter freuen, der jugendlichen Tatendrang mit einem enormen Erfahrungsschatz vereint.