Neuer Rückhalt für Gospenroda

Der Keeper bringt reichlich Routine, starke Präsenz im Strafraum und eine hohe sportliche Qualität mit. Nach einer Phase, in der er aus privaten Gründen etwas kürzergetreten war, möchte der Rückhalt nun wieder voll angreifen und das Tor des SVG stabilisieren. Trabert selbst hat bereits beim SV Borsch Landesklasse-Erfahrung gesammelt. Gemeinsam mit dem bisherigen Stammtorhüter Jannik Jäckel soll künftig ein starkes Duo zwischen den Pfosten entstehen. Der junge Keeper hat sich in den vergangenen eineinhalb Jahren stark entwickelt und soll nun zusätzlich von der Erfahrung seines neuen Torwartkollegen profitieren.

„Wir freuen uns sehr, dass sich Sandro für unseren Verein entschieden hat. Er war schon seit längerer Zeit unsere Wunschlösung, um gemeinsam mit Jannik ein starkes Torwartteam zu bilden“, erklärt Gospenroda-Trainer Patrick Lorenz. „Dass beide sich bereits kennen und schätzen, ist ein großer Vorteil für die Zusammenarbeit. Seine Erfahrung wird uns enorm weiterhelfen.“ Auch Sandro Trabert selbst blickt motiviert auf seine neue Aufgabe: „Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr offen und vertrauensvoll. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit Jannik ein gutes Torwartteam zu bilden. Gleichzeitig möchte ich mich beim VfB Vacha für die Zeit und Unterstützung bedanken.“