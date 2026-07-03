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Neuer Rückhalt für den VfL
Täubert will in Leiferde den nächsten Schritt gehen
Der VfL Leiferde hat seinen ersten Neuzugang für die Saison 2026/27 offiziell vorgestellt. Mit Konstantin Täubert schließt sich ein 21 Jahre alter Torhüter dem Bezirksligisten an. Der Schlussmann wechselt vom MTV Salzdahlum nach Leiferde und soll die Konkurrenz auf der Torhüterposition verstärken.
Täubert wurde beim MTV Wolfenbüttel ausgebildet und sammelte anschließend beim MTV Salzdahlum Erfahrungen im Herrenbereich. Nun möchte er seine Entwicklung beim VfL fortsetzen.
„Ich bin überzeugt, dass ich hier eine gute Chance habe, mich weiterzuentwickeln. Außerdem gefallen mir die Ziele, die sich die Mannschaft gesetzt hat“, erklärt der Neuzugang zu seiner Entscheidung für den Wechsel nach Leiferde.
Für seine erste Saison im neuen Verein hat sich der Torhüter klare Ziele gesetzt. Neben dem gemeinsamen Spaß auf dem Platz möchte er mit der Mannschaft einen einstelligen Tabellenplatz erreichen und attraktiven Fußball spielen.
Mit der Verpflichtung des 21-Jährigen setzt der VfL Leiferde seine Kaderplanung für die kommende Spielzeit fort und gewinnt einen jungen Torwart hinzu, der sich sportlich weiterentwickeln und langfristig Verantwortung übernehmen möchte.