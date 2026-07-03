Neuer Rückhalt für den VfL

Täubert wurde beim MTV Wolfenbüttel ausgebildet und sammelte anschließend beim MTV Salzdahlum Erfahrungen im Herrenbereich. Nun möchte er seine Entwicklung beim VfL fortsetzen.

„Ich bin überzeugt, dass ich hier eine gute Chance habe, mich weiterzuentwickeln. Außerdem gefallen mir die Ziele, die sich die Mannschaft gesetzt hat“, erklärt der Neuzugang zu seiner Entscheidung für den Wechsel nach Leiferde.