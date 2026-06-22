Neuer Rückhalt für den SSV Vorsfelde

– Foto: André Nückel

Der SSV Vorsfelde treibt seine Kaderplanung weiter voran und hat Torhüter Merlin Thiel verpflichtet. Der Schlussmann wechselt vom MTV Gifhorn zum Oberligisten und bringt die Erfahrung aus einer nahezu kompletten Spielzeit mit nach Vorsfelde.

In der vergangenen Saison 2025/26 absolvierte Thiel 27 Pflichtspiele und stand dabei über die gesamte Spielzeit hinweg 2.430 Minuten zwischen den Pfosten. Damit bewies der Keeper nicht nur Konstanz, sondern sammelte auch wertvolle Erfahrung im Herrenfußball.

Mehr Qualität zwischen den Pfosten

Beim SSV Vorsfelde soll Thiel künftig das Torwartteam verstärken und den Konkurrenzkampf beleben. Neben seiner Spielpraxis zählen insbesondere seine Ruhe am Ball sowie seine Beidfüßigkeit zu den Eigenschaften, die den Verantwortlichen zusätzliche Optionen im Spielaufbau eröffnen sollen.