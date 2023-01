Neuer Regionalbeauftragter: Schwöbel soll auf Neubauer folgen Wahl am Dienstag +++ Tagung der Verbandsliga Süd

FRANKFURT. Eigentlich war vorgesehen, die Rückrundenbesprechung der Verbandsliga Süd als Videokonferenz abzuhalten. Aber so unpersönlich mochte sich der scheidende Klassenleiter, Robert Neubauer, denn doch nicht verabschieden. Also kamen die Vereinsvertreter am Samstag zu einer Präsenzsitzung im Klubheim der Sportfreunde Frankfurt zusammen. Wie berichtet, übernimmt Neubauer ab 1. Februar das Amt des Verbandsfußballwarts im Hessischen Fußball-Verband von Thorsten Bastian – und von ihm zugleich die Klassenleitung der Hessenliga. Die versammelten Funktionäre lobte der 67 Jahre alte Rüsselsheimer für eine unkomplizierte Zusammenarbeit in seiner eineinhalbjährigen Amtszeit: „Ihr wart eine tolle Klasse.“

Sein potenzieller Nachfolger als Klassenleiter und als Regionalbeauftragter für den Bereich Darmstadt, Hartmut Schwöbel (Michelstadt), stellte sich schon mal vor. Der Odenwälder Kreisfußballwart, bislang Stellvertreter Neubauers in der Region, kandidiert am Dienstag (24.) bei der Wahl zum neuen Regionalbeauftragten. Ob er Verbandsliga-Klassenleiter wird, bestimmt der Verbandsspielausschuss. Aber es werde „mit großer Wahrscheinlichkeit in diese Richtung laufen“, sagte Neubauer. Er sieht in Schwöbel „eine sehr gute Wahl“.

Odenwälder Schwöbel will „Rad nicht neu erfinden“

Der 62 Jahre alte Mann von der SG Sandbach hat sich, nachdem ihn eine schwere Sportverletzung zum Ende seiner Spielerlaufbahn zwang, dem Schiedsrichterwesen verschrieben. Als Unparteiischer schaffte er es bis in die Hessenliga. Heute ist er Schiedsrichter-Beobachter bis zur Hessenliga. Die Verbandsliga Süd sei ihm deshalb wohlbekannt, wie Schwöbel erklärte. Er versprach, die bewährte Arbeit Neubauers fortzusetzen: „Ich werde das Rad nicht neu erfinden.“

Mehrere Spiele fielen den Wetterbedingungen oder, in einem kuriosen Fall in Neu-Isenburg, einer plötzlich unaufhaltsam laufenden Beregnungsanlage zum Opfer. Bis auf die Partie Hanauer SC gegen die Sportfreunde Frankfurt, die für 15. oder 16. März neu angesetzt werden soll, seien alle Nachholpartien gespielt oder neu terminiert, so Neubauer.

Bei den Bestrafungen, die sich im Rahmen gehalten hätten, findet der Klassenleiter Geldstrafen wegen unsportlichem Verhalten von Trainern und Betreuern sowie wegen falscher Angaben im Spielbericht besonders überflüssig. Auch die unschönen Vorfälle nach der Partie TS Ober-Roden gegen Sportfreunde Seligenstadt, als unmittelbar nach dem Schlusspfiff Spieler beider Mannschaften aneinandergerieten, sprach Neubauer an. Die Fairnesstabelle wird punktgleich von Dersim Rüsselsheim und Rot-Weiß Darmstadt angeführt.

Viele Spielabsagen von Schiedsrichtern

Der Verbandsschiedsrichterausschuss hatte, wie Vorsitzender Gerd Schugard (Dipperz) berichtete, mit vielen Spielabsagen von Unparteiischen zu kämpfen. Bei der Neubesetzung sei oft kein nahe des Spielorts wohnender Schiedsrichter mehr verfügbar gewesen, weshalb die Heimvereine höhere Fahrtkosten hätten zahlen müssen. Schugard versprach: „Ich werde die Ansetzungen künftig so gestalten, dass die Vereine nicht überfordert werden.“

Schugard gab auch die Glücksfee: Die Auslosung der Relegation bescherte für 8. Juni dem Verbandsliga-Vertreter ein Heimspiel gegen den Zweiten der Gruppenliga Darmstadt, während die Frankfurter Gruppenligisten im zweiten Halbfinale aufeinandertreffen. Der Zweite der Staffel West erwartet den Vizemeister der Staffel Ost. Am 11. Juni werden die Rückspiele ausgetragen, das Finale auf neutralem Platz findet am 14. Juni statt.

Weiter geht die Punktrunde am 26. Februar mit den Nachholspielen Germania Ober-Roden – Hanauer SC, VfR Fehlheim – SV Münster (beide 14.30 Uhr) und JSK Rodgau – SC Dortelweil (15 Uhr).