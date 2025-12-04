Neuer Posten beim FCP: Friedl wird Leiter der Vereinsentwicklung

Welche Aufgabengebiet hat Friedl in seiner neuen Rolle? Vor allem im infrastrukturellen Bereich soll der Neu-Funktionär gemeinsam mit der Vorstandschaft des Traditionsklubs etwas bewegen. In den sozialen Kanälen der Dreiflüssestädter wird unter anderem angeführt, dass bessere Spiel- und Trainingsbedingungen geschaffen werden sollen, es um die Weiterentwicklung der gesamten Sportanlage geht und die Kommunikation mit der Stadt Passau als deren Eigentümer optimiert gehört. Es sollen stabile Rahmenbedingungen für den FCP-Fußballalltag geschaffen werden.





"Patrick ist vom Fach – mit einer eigenen Flachdach-Firma-viel technischem Know-how und Herzblut für den Fußball in Passau. Genau diese Mischung brauchen wir. Fußball ist eben mehr als ein 1:0 und ohne ein gutes Drumherum geht gar nichts. Aktuell beschäftigen wir uns mit neuen Sitzschalen für die Tribüne - Danke an die Stadt Passau - und auch mit der Frage, ob wir einen neuen Kabinentrakt am Döbldobl bauen. Ein großes und wichtiges Projektvorhaben. Umso besser, dass Patrick jetzt mit an Bord ist", lässt der Verein wissen.





Sportlich steht der frühere Bayernligist so gut wie schon ganz lange nicht mehr da. Die erste Mannschaft hat sich in der Landesliga Mitte inzwischen etabliert und auch in der Jugendabteilung läuft es rund. Die U19 ist auf dem besten Weg, in der Landesliga Süd den Klassenerhalt zu schaffen. Die U15 steht als Aufsteiger in der Bayernliga Ost über dem ominösen Strich und hat ebenfalls gute Karten, in der in diesem Altersbereich zweithöchsten Spielklasse zu bleiben. Für die U17 scheint es hingegen nach drei Landesliga-Saisonen zurück in die Bezirksoberliga zu gehen.