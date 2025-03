Neuer Podcast, Regeln und die Baller League - Fokus auf SC St. Tönis

Markus Becker und André Nückel möchten euch FuPalaver lebendiger auf die Ohren bringen. Es gibt neue News-Formate wie das "Thema der Woche" oder genügend Raum für Diskussionen im Rahmen einer These oder einer spannenden Entwicklung. Interaktive Spiele und der Einbezug der Community runden das Bild ab, so zumindest der Plan! Feedback, gerne auch Kritik, könnt ihr uns jederzeit per E-Mail an fupa@rp-digital.de senden.

Themen: Baller League, neue Regel, SC St. Tönis