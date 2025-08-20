Neuer Optimismus bei Opel-Frauen

Rüsselsheim. Es soll wieder aufwärts gehen bei den Fußballerinnen des SC Opel Rüsselsheim. Nachdem der befürchtete Abstieg aus der Verbandsliga Süd trotz des vorletzten Tabellenplatzes erspart blieb, blickt Jessica Klement optimistisch der Saison entgegen. „Wir haben einen starken Kader mit sehr guten Neuzugängen und vielen Rückkehrerinnen. Da liegt großes Potenzial in der Mannschaft“, sagt die Spielertrainerin.

So hält Klement, die weiter zusammen mit ihrer Mutter Jasmine Wismar das SCO-Team leitet, „einen Platz im oberen Mittelfeld“ auf jeden Fall für möglich. „Dabei wollen wir an unsere guten Leistungen aus der vergangenen Rückrunde anknüpfen.“

Dass es trotz eines Aufschwungs nicht mehr zum drittletzten Rang gereicht hatte, war vor allem großem Verletzungspech geschuldet. „Nach und nach ging uns der halbe Kader verloren“, kann Klement noch immer nur den Kopf schütteln angesichts der vielen Ausfälle. Aber mittlerweile gibt es gute Nachrichten: „Jetzt sind fast alle wieder gesund.“

Zwei Spielerinnen müssen allerdings noch pausieren. Bei Chantal Hanke hatten sich Komplikationen nach einem Bänderriss ergeben. Und Amelie Niebergall wird wegen einer Knieverletzung aus dem letzten Saisonspiel die gesamte Hinrunde fehlen. „Zum Glück ist Aline Eisele nach ihrer monatelangen Verletzungspause wieder da und kann Amelie als Außenverteidigerin ersetzen“, sagt Jessica Klement.

Auch ist die Trainerin heilfroh, dass Carolin Schunath ebenso wie Janine Hanke nach ihren Babypausen zurück sind. „Und vor allem sind wir sehr glücklich darüber, dass uns Annika Peschke erhalten bleibt und doch nicht zum MFFC Wiesbaden wechselt.“ Die erfahrene Torhüterin war fast die komplette Rückrunde wegen eines Meniskusrisses ausgefallen, steigt jetzt wieder ein und gibt den Opel-Frauen Sicherheit im Tor.

Nachdem mit Suzan Pekgüzelyigit bereits Ende der vergangenen Saison Verstärkung im Mittelfeld dazu kam, konnte in Nadine Müller noch eine Goalgetterin vom Verbandsliga-Konkurrenten DJK/SSG Darmstadt gewonnen werden. Zudem ist Jessica Losert nach ihrer Zeit im Männerbereich in Dornheim zu den Opel-Frauen zurückgekehrt und sorgt ebenfalls für Bereicherung im Sturm. Jessica Klement kann daher festhalten: „Wir haben jetzt eine sehr gute Offensive. Aber auch eine starke Defensive. Und in unserem neuen Spielsystem, einem 4-3-3, hoffen wir, effektiver zu sein.“

Schon beim Saisonstart am Samstag sollen Punkte her

Bitter zwar, dass in den ersten beiden Rundenpartien an diesem Samstag beim SV Niederursel und am 30. August gegen den FSV Schierstein noch eine Rotsperre für Jennifer Burkhardt aus dem letzten Spiel der vergangenen Saison besteht. „Aber wir wollen hier trotzdem schon die ersten Punkte mitnehmen“, erklärt Klement selbstbewusst.

Dabei kann die Trainerin auch von einem Aufwärtstrend unterhalb der ersten Mannschaft berichten. „Wir haben soviel Zulauf bei der Zweiten bekommen, dass wir jetzt auch eine dritte Mannschaft auf dem Kleinfeld mit Jugendlichen und Anfängerinnen gemeldet haben. Hier übernimmt meine Mutter die Leitung“, so Klement. Für die zweite Mannschaft habe sich zudem in Andreas Hoppenstedt ein neuer Trainer gefunden. „Da wollen wir in der Kreisoberliga dann oben mitspielen.“





