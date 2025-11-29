Neuer Offensivmotor: Bilal Tekin trägt künftig Blau-Weiß!

Westfalia Dortmund hat einen Neuzugang für die Offensive bekanntgegeben: Bilal Tekin schließt sich den Blau-Weißen zur Winterpause an.

Der 19-jährige Angreifer durchlief eine starke Nachwuchsausbildung und war unter anderem für Rot-Weiss Essen und den VfL Bochum aktiv. Zuletzt gehörte Tekin in der U19 von Eintracht Dortmund zum festen Stammpersonal in der Westfalenliga.