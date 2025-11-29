Neuer Offensivmotor: Bilal Tekin trägt künftig Blau-Weiß!

Westfalia Dortmund hat einen Neuzugang für die Offensive bekanntgegeben: Bilal Tekin schließt sich den Blau-Weißen zur Winterpause an.
Der 19-jährige Angreifer durchlief eine starke Nachwuchsausbildung und war unter anderem für Rot-Weiss Essen und den VfL Bochum aktiv. Zuletzt gehörte Tekin in der U19 von Eintracht Dortmund zum festen Stammpersonal in der Westfalenliga.
Bei Westfalia Dortmund erhält Tekin eine Perspektive über die laufende Saison hinaus: Er wird sowohl in der Rückrunde als auch in der kommenden Spielzeit das Trikot des Landesligisten tragen.
„Unser Anspruch bleibt klar: Wir wollen langfristig mit jungen, hungrigen Spielern arbeiten und ihnen eine echte Perspektive bieten“, betont Trainer Jan Knust. Ein Beispiel dafür ist Nikita Fedoriaka, der trotz U19-Alter bereits Stammspieler in der ersten Mannschaft ist. Genau diesen Weg wolle man fortsetzen.
Mit Bilal Tekin gewinnt Westfalia Dortmund ein weiteres großes Talent für den eingeschlagenen Entwicklungsweg.