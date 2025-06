Neuer Offensivmann

Vom BSC Saas Bayreuth kommt unser nächster Neuzugang. Wir heißen Lucas Hümmer (25)

herzlich am Weinberg willkommen. Der Offensivmann hat in den letzten beiden Spielzeiten beim SV Kirchahorn in der Kreisliga (28 Tore) und in Bayreuth in der Bezirksliga (19 Tore) bewiesen, dass er weiß wo das Tor steht.

"Lucas dürfte ein spannender Neuzugang sein. Obwohl er zuletzt immer mal mit Verletzungen zu kämpfen hatte, waren die letzten beiden Serien in Sachen Torausbeute beachtlich. Wir arbeiten mit unserer medizinischen Abteilung an der Prävention und ich drücke die Daumen, dass er verletzungsfrei bleibt. Dann bin ich mir sicher, dass er seinen Platz und seine Rolle im Team finden kann. Dies hat er bereits bei den Probeeinheiten im Training zeigen können", so die Worte aus unserer Sportlichen Leitung.